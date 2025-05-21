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  4. Владислав ВАНАТ: «Это лучший футболист, с которым я когда-либо играл»
Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 12:39 |
1926
0

Владислав ВАНАТ: «Это лучший футболист, с которым я когда-либо играл»

Форвард киевского «Динамо» оценил уровень игры полузащитника Виталия Буяльского

21 мая 2025, 12:39 |
1926
0
Владислав ВАНАТ: «Это лучший футболист, с которым я когда-либо играл»
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат поделился мнением об игре со своими одноклубниками, а также назвал лучшего футболиста, с которым играл в одной команде:

– Кто твой любимый ассистент?

– У «Динамо» – Буяльский. И даже если взять по всей карьере, то Буяльский. Мне очень нравится с ним взаимодействовать. Хотя с Ярмоленко, Шапаренко, Кабаевым, Бражко – всей нашей группой атаки – тоже очень нравится.

– Чем Буяльский хорош как ассистент?

– Он очень хорошо чувствует момент, когда нужно отдать пас, очень умный игрок. Скажу больше: это лучший футболист, с которым мне приходилось играть в одной команде, – признался Ванат.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел 44 матча во всех турнирах, где забил 21 гол и отдал восемь результативных передач. Ванат единолично возглавляет гонку бомбардиров в элитном дивизионе Украинской Премьер-лиги.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Владислав Ванат Виталий Буяльский
Николай Титюк Источник: Динамомания
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