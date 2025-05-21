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Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 10:44 |
606
2

Лучший бомбардир Украинской Премьер-лиги намерен перебраться в Европу

Владислав Ванат признался, что планирует покинуть киевское «Динамо»

21 мая 2025, 10:44 |
606
2
Лучший бомбардир Украинской Премьер-лиги намерен перебраться в Европу
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ванат признался, что планирует покинуть чемпионат Украины и попробовать свои силы в одном из чемпионатов в Европе:

– Ты видишь для себя карьеру за границей?

– Думаю, любой футболист хочет поиграть в Европе, и я не исключение. Надеюсь, рано или поздно поступит предложение, которое устроит и президента клуба, и меня, и все получится.

– А информация, которая сейчас циркулирует в прессе, относительно интереса к тебе клубов АПЛ, Серии А и Ла Лиги, насколько близка к истине?

– Я не знаю, мне никто ничего не говорил. Для меня самое главное было выиграть чемпионство. Хотелось, конечно, выиграть и Кубок, но не получилось. Чемпионство мы выиграли, впереди лето – будем думать и смотреть, – рассказал Ванат.

В текущем сезоне форвард забил 17 голов в 27 матчах элитного дивизиона и продолжает единолично возглавлять гонку бомбардиров Украинской Премьер-лиги. Контракт Ваната с «Динамо» заканчивается в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 11 млн евро.

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Николай Титюк Источник: Динамомания
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EGOS
17 голів в 27 матчах в ЧУ - це навіть не смішно, які наху серія а і апл??
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