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  4. Футболист Динамо: «Это ужас для киевского клуба. Но все ошибаются»
Лига Европы
21 мая 2025, 13:24 |
874
0

Футболист Динамо: «Это ужас для киевского клуба. Но все ошибаются»

Владислав Ванат недоволен играми «бело-синих» в немецком Гамбурге в Лиге Европы

21 мая 2025, 13:24 |
874
0
Футболист Динамо: «Это ужас для киевского клуба. Но все ошибаются»
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат поделился ожиданиям от следующего сезона, а также рассказал об негативных эмоциях из-за матчей Лиги Европы в немецком Гамбурге:

– Какие надежды связываешь со следующим сезоном?
– Не люблю прогнозов и громких заявлений. Конечно, я мог бы сейчас сказать, что мы выиграем чемпионат Украины, пробьемся в Лигу чемпионов и выиграем и ее, но все должно быть постепенно. Если ежедневно будем работать, то снова сможем добиться положительных результатов. Если не будем, то будут такие результаты как два года назад, когда мы закончили на четвертом месте.

– Ты рад возвращению в Люблин в еврокубках со следующего сезона?
– Я был бы рад возвращению в Киев. А в Люблин, конечно, легче ездить – ночь на поезде и еще час на автобусе. Там хороший стадион, многие украинцы приходят. Это лучше, чем ехать в Гамбург.

– То, что пришлось весь основной этап Лиги Европы ездить в Гамбург, сильно отразилось на результатах?
– Это был ужас, если честно! Это ужасный опыт, по моему мнению, для футбольного клуба «Динамо» Киев. Мало того, сколько ехать туда, а на каких мы там полях играли! Поле там было – это кошмар. Однако все ошибаются, все люди. Менеджмент заключил, договорился с Люблином, и на том спасибо, – откровенно признался Ванат.

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Лига Европы Динамо Киев Владислав Ванат
Николай Титюк Источник: Динамомания
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