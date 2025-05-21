Владислав ВАНАТ – о матче с Шахтером: «Меня чуть не стошнило от такой игры»

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат прокомментировал результат финала Кубка Украины, в котором «бело-синие» уступили донецкому «Шахтеру» (1:1, 5:6 в серии пенальти):

– Что именно не удалось в финале Кубка?

– Забить на один пенальти больше, чем «Шахтер». Пересматривал матч – я каждую свою игру просматриваю по 2-3 раза, после игр не сплю до пяти утра, потому что могу дважды просмотреть запись. Честно скажу, меня чуть не стошнило от такой игры. Не понравилась ни игра «Шахтера», ни моя, ни моя команда.

Что касается незабитого Караваевым пенальти, то это случалось со многими великими игроками. Давайте лучше вспомним, что именно Саша забил в конце матча «Шахтеру» в первом круге и принес нам такую ​​ценную ничью. Благодаря этому мы до сих пор остаемся непобежденными в чемпионате Украины. Такое бывает, это жизнь, это футбол – за это мы его и любим, за то, что он дарит нам такие эмоции.

Думаю, «Шахтер» разбирает манеру ударов наших пенальтистов. Мы так точно разбираем, так что думаю, что и они разбирают. Он пробил, а вратарь угадал – ну бывает! – считает Ванат.