Конец для легенды АПЛ. Английский клуб ведет переговоры с новым тренером

«Лестер» ведет переговоры с Расселлом Мартином, сообщает Football Insider.

По информации источника, «лисицы» решили попрощаться с Рудом ван Нистелроем и Рассел должен заменить его в ближайшее время.

39-летний специалист тренировал «Саутгемптон», который как и «Лестер» оказался в зоне вылета по итогам сезона, но был уволен зимой 2024 года.

Руд ван Нистелрой часть своей карьеры провел в «Манчестер Юнайтед» и был одним из лучших игроков АПЛ своего времени.

Ранее сообщалось о том, что Джейми Варди забил юбилейный гол в юбилейном матче.