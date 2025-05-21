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Англия
21 мая 2025, 10:25 |
495
0

Конец для легенды АПЛ. Английский клуб ведет переговоры с новым тренером

Руд ван Нистелрой может покинуть «Лестер» в ближайшее время

21 мая 2025, 10:25 |
495
0
Конец для легенды АПЛ. Английский клуб ведет переговоры с новым тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Руд ван Нистелрой

«Лестер» ведет переговоры с Расселлом Мартином, сообщает Football Insider.

По информации источника, «лисицы» решили попрощаться с Рудом ван Нистелроем и Рассел должен заменить его в ближайшее время.

39-летний специалист тренировал «Саутгемптон», который как и «Лестер» оказался в зоне вылета по итогам сезона, но был уволен зимой 2024 года.

Руд ван Нистелрой часть своей карьеры провел в «Манчестер Юнайтед» и был одним из лучших игроков АПЛ своего времени.

Ранее сообщалось о том, что Джейми Варди забил юбилейный гол в юбилейном матче.

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Даниил Кирияка Источник: Football Insider
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