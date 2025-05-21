Конец для легенды АПЛ. Английский клуб ведет переговоры с новым тренером
Руд ван Нистелрой может покинуть «Лестер» в ближайшее время
«Лестер» ведет переговоры с Расселлом Мартином, сообщает Football Insider.
По информации источника, «лисицы» решили попрощаться с Рудом ван Нистелроем и Рассел должен заменить его в ближайшее время.
39-летний специалист тренировал «Саутгемптон», который как и «Лестер» оказался в зоне вылета по итогам сезона, но был уволен зимой 2024 года.
Руд ван Нистелрой часть своей карьеры провел в «Манчестер Юнайтед» и был одним из лучших игроков АПЛ своего времени.
Ранее сообщалось о том, что Джейми Варди забил юбилейный гол в юбилейном матче.
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