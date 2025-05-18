Англия18 мая 2025, 19:45 | Обновлено 18 мая 2025, 19:46
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Магия цифр. Джейми Варди забил юбилейный гол в юбилейном матче
Легендарный игрок Лестер Сити красиво завершил свои выступления за клуб
18 мая 2025, 19:45 | Обновлено 18 мая 2025, 19:46
413
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В матче 37-го тура АПЛ Лестер Сити дома победил Ипсвич Таун со счетом 2:0.
Этот матч стал знаковым для легенды Лестера Джейми Варди.
38-летний английский нападающий забил свой 200-й гол в своем 500-м и последнем матче за Лестер Сити.
В сезоне 2024/25 на счету Варди уже 9 голов и 4 результативные передачи. 13 результативных действий в сезоне стали повторением рекорда АПЛ среди игроков возрастом 37 лет или старше.
- 13 – Тедди Шерингем, 2003/04
- 13 – Джейми Варди, 2024/25
В общей таблице бомбардиров АПЛ Джейми Варди вышел на 14-е место, на один гол обойдя Робина ван Перси.
- 146 – Тедди Шерингем
- 145 – Джейми Варди
- 144 – Робин ван Перси
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