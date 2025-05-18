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Англия
18 мая 2025, 19:45 | Обновлено 18 мая 2025, 19:46
413
0

Магия цифр. Джейми Варди забил юбилейный гол в юбилейном матче

Легендарный игрок Лестер Сити красиво завершил свои выступления за клуб

18 мая 2025, 19:45 | Обновлено 18 мая 2025, 19:46
413
0
Магия цифр. Джейми Варди забил юбилейный гол в юбилейном матче
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 37-го тура АПЛ Лестер Сити дома победил Ипсвич Таун со счетом 2:0.

Этот матч стал знаковым для легенды Лестера Джейми Варди.

38-летний английский нападающий забил свой 200-й гол в своем 500-м и последнем матче за Лестер Сити.

В сезоне 2024/25 на счету Варди уже 9 голов и 4 результативные передачи. 13 результативных действий в сезоне стали повторением рекорда АПЛ среди игроков возрастом 37 лет или старше.

  • 13 – Тедди Шерингем, 2003/04
  • 13 – Джейми Варди, 2024/25

В общей таблице бомбардиров АПЛ Джейми Варди вышел на 14-е место, на один гол обойдя Робина ван Перси.

  • 146 – Тедди Шерингем
  • 145 – Джейми Варди
  • 144 – Робин ван Перси

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лестер Джейми Варди Ипсвич
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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