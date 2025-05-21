Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате

Команды Второй лиги Украины сыграли последние матчи группового этапа, после чего четыре коллектива должны разыграть первое и третье место в плей-офф.

В борьбе за бронзу третьего по силе дивизиона Украины должны были встретиться «Чернигов» и львовский «Рух-2», однако последние были расформированы и прекратили свое существование.

В связи с этом соперником «Чернигова» могла стать «Скала 1911», которая в турнирной таблице расположилась вслед за второй командой «Руха». Однако, по сообщениям источника в черниговской команде отказались проводить матч за третье место, если соперником будет не львовский коллектив.

В регламенте Второй лиги нет норм, которые могли бы урегулировать этот момент. Стоит отметить, что победитель этого противостояния получит шанс сразиться в стыковых матчах за повышение в классе. В ближайшее время Профессиональная футбольная лига должна решить судьбу матча за третье место.