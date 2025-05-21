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Украина. Вторая лига
21 мая 2025, 10:09 |
1963
0

Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате

«Чернигов» готов сыграть только с «Рух-2», но тот прекратил свое существование

21 мая 2025, 10:09 |
1963
0
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
ФК Чернигов

Команды Второй лиги Украины сыграли последние матчи группового этапа, после чего четыре коллектива должны разыграть первое и третье место в плей-офф.

В борьбе за бронзу третьего по силе дивизиона Украины должны были встретиться «Чернигов» и львовский «Рух-2», однако последние были расформированы и прекратили свое существование.

В связи с этом соперником «Чернигова» могла стать «Скала 1911», которая в турнирной таблице расположилась вслед за второй командой «Руха». Однако, по сообщениям источника в черниговской команде отказались проводить матч за третье место, если соперником будет не львовский коллектив.

В регламенте Второй лиги нет норм, которые могли бы урегулировать этот момент. Стоит отметить, что победитель этого противостояния получит шанс сразиться в стыковых матчах за повышение в классе. В ближайшее время Профессиональная футбольная лига должна решить судьбу матча за третье место.

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Чернигов Рух-2 Львов Скала 1911 Стрый
Николай Титюк Источник: Спортивка
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