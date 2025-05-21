Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»

Бывший футболист Виктор Леоненко объяснил, почему Сергей Ребров не вызвал голкипера «Ингульца» Алексея Паламарчука в расположение национальной команды на товарищеский турнир в Канаде.

«Паламарчук? А для чего он в сборной? Там пенальти не бьют, – лаконично заявил Леоненко, оценивая вратарскую позицию «сине-желтых».

Голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук является рекордсменом Украинской Премьер-лиги по количеству отбитых 11-метровых подряд. Голкипер сумел отразить шесть пенальти подряд в матчах УПЛ.

Ранее Виктор Леоненко объяснил, почему Сергей Ребров не вызвал Андрея Ярмоленко в национальную сборную на турнир в Канаде.