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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»
Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 07:43 |
5314
2

Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»

Виктор понимает решение Сергей Реброва по поводу Алексея Паламарчука

21 мая 2025, 07:43 |
5314
2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»
Instagram. Виктор Леоненко

Бывший футболист Виктор Леоненко объяснил, почему Сергей Ребров не вызвал голкипера «Ингульца» Алексея Паламарчука в расположение национальной команды на товарищеский турнир в Канаде.

«Паламарчук? А для чего он в сборной? Там пенальти не бьют, – лаконично заявил Леоненко, оценивая вратарскую позицию «сине-желтых».

Голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук является рекордсменом Украинской Премьер-лиги по количеству отбитых 11-метровых подряд. Голкипер сумел отразить шесть пенальти подряд в матчах УПЛ.

Ранее Виктор Леоненко объяснил, почему Сергей Ребров не вызвал Андрея Ярмоленко в национальную сборную на турнир в Канаде.

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Виктор Леоненко Алексей Паламарчук Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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cooperchack
Лёня,иди на.х.у й
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zzg77
А навіщо нам думки лузера???!!!
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