Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»
Виктор понимает решение Сергей Реброва по поводу Алексея Паламарчука
Бывший футболист Виктор Леоненко объяснил, почему Сергей Ребров не вызвал голкипера «Ингульца» Алексея Паламарчука в расположение национальной команды на товарищеский турнир в Канаде.
«Паламарчук? А для чего он в сборной? Там пенальти не бьют, – лаконично заявил Леоненко, оценивая вратарскую позицию «сине-желтых».
Голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук является рекордсменом Украинской Премьер-лиги по количеству отбитых 11-метровых подряд. Голкипер сумел отразить шесть пенальти подряд в матчах УПЛ.
Ранее Виктор Леоненко объяснил, почему Сергей Ребров не вызвал Андрея Ярмоленко в национальную сборную на турнир в Канаде.
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