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  4. Леоненко рассказал, почему Лунин не должен играть за сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
21 мая 2025, 04:44 |
948
0

Леоненко рассказал, почему Лунин не должен играть за сборную Украины

Бывший игрок «Динамо» отметил, что Андрей запасной голкипер в «Реале»

21 мая 2025, 04:44 |
948
0
Леоненко рассказал, почему Лунин не должен играть за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказался о вратарской позиции в национальной сборной Украины.

«Слава Богу, относительно вратарской позиции в заявке Реброва – без сюрпризов. Что-что, а с вратарями у нас проблем нет. Относительно номера 1, то играть должен тот, кто основной в клубе, а это Трубин или Ризнык. У Лунина игровой практики почти нет, он запасной в Реале», – отметил Леоненко.

Ранее бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко высказался о полузащите сине-желтых для летнего турнира Canadian Shield.

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Виктор Леоненко сборная Украины по футболу Андрей Лунин Анатолий Трубин Андрей Ризнык
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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