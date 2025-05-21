Леоненко рассказал, почему Лунин не должен играть за сборную Украины

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказался о вратарской позиции в национальной сборной Украины.

«Слава Богу, относительно вратарской позиции в заявке Реброва – без сюрпризов. Что-что, а с вратарями у нас проблем нет. Относительно номера 1, то играть должен тот, кто основной в клубе, а это Трубин или Ризнык. У Лунина игровой практики почти нет, он запасной в Реале», – отметил Леоненко.

Ранее бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко высказался о полузащите сине-желтых для летнего турнира Canadian Shield.