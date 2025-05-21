ЛЕМЕШКО: «Турнир в Хорватии дал сборной игровую практику и опыт»

Девичья сборная Украины WU-16 (игроки не старше 2009 г.р.) вернулась из Хорватии, где приняла участие в Турнире развития УЕФА.

Главный тренер команды Людмила Лемешко поделилась впечатлениями от соревнований, которые проходили в пригороде Загреба:

– По разным причинам украинская сборная выступала в экспериментальном составе, пришлось даже просмотреть группу футболисток 2010 года рождения. Поэтому в Хорватию мы ехали за игровой практикой и международным опытом.

– Среди сыгранных украинками матчей хотите какой-то выделить?

– Не стоит этого делать. Считаю, что мы играли в свою силу. С венгерками и марокканками соперничество шло на встречных курсах, и итоговые 1:1 стоит признать справедливыми. Согласно регламенту, в случае ничьей для выявления победителя пробивалась серия послематчевых пенальти. В этой лотерее с венгерками нам не повезло, а с марокканками мы вытянули счастливый билет. Была ещё и поражение от хорваток, и в итоге мы финишировали третьими.

– Уже нашли объяснение разгромному поражению от хозяек 0:4?

– Хорватки были сильнее остальных участниц, и их первое место заслуженное. Но уверена, что даже в поражении нужно искать позитив. Девочки получили исчерпывающую информацию, от каких недостатков нужно избавиться в первую очередь.

– Уже известно, когда вы снова увидите подопечных?

– Да, в августе планируется проведение совместного этапа подготовки для сборных WU-17 и WU-19. Скорее всего, его примет Тернополь. Я собираюсь вызвать 24 футболистки, среди которых немало тех, кто не смог выступить в Хорватии. Этот сбор будет определяющим, потому что по его итогам мы остановимся на футболистках, которые в ноябре примут участие в первом раунде отбора Евро-2026 в элитном дивизионе.