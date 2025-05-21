Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЕМЕШКО: «Турнир в Хорватии дал сборной игровую практику и опыт»
Молодежные турниры
21 мая 2025, 03:01 | Обновлено 21 мая 2025, 04:14
16
0

ЛЕМЕШКО: «Турнир в Хорватии дал сборной игровую практику и опыт»

Женская сборная Украины WU-16 заняла третье место в турнире развития УЕФА

21 мая 2025, 03:01 | Обновлено 21 мая 2025, 04:14
16
0
ЛЕМЕШКО: «Турнир в Хорватии дал сборной игровую практику и опыт»
УАФ. Людмила Лемешко

Девичья сборная Украины WU-16 (игроки не старше 2009 г.р.) вернулась из Хорватии, где приняла участие в Турнире развития УЕФА.

Главный тренер команды Людмила Лемешко поделилась впечатлениями от соревнований, которые проходили в пригороде Загреба:

– По разным причинам украинская сборная выступала в экспериментальном составе, пришлось даже просмотреть группу футболисток 2010 года рождения. Поэтому в Хорватию мы ехали за игровой практикой и международным опытом.

– Среди сыгранных украинками матчей хотите какой-то выделить?

– Не стоит этого делать. Считаю, что мы играли в свою силу. С венгерками и марокканками соперничество шло на встречных курсах, и итоговые 1:1 стоит признать справедливыми. Согласно регламенту, в случае ничьей для выявления победителя пробивалась серия послематчевых пенальти. В этой лотерее с венгерками нам не повезло, а с марокканками мы вытянули счастливый билет. Была ещё и поражение от хорваток, и в итоге мы финишировали третьими.

– Уже нашли объяснение разгромному поражению от хозяек 0:4?

– Хорватки были сильнее остальных участниц, и их первое место заслуженное. Но уверена, что даже в поражении нужно искать позитив. Девочки получили исчерпывающую информацию, от каких недостатков нужно избавиться в первую очередь.

– Уже известно, когда вы снова увидите подопечных?

– Да, в августе планируется проведение совместного этапа подготовки для сборных WU-17 и WU-19. Скорее всего, его примет Тернополь. Я собираюсь вызвать 24 футболистки, среди которых немало тех, кто не смог выступить в Хорватии. Этот сбор будет определяющим, потому что по его итогам мы остановимся на футболистках, которые в ноябре примут участие в первом раунде отбора Евро-2026 в элитном дивизионе.

По теме:
Сборная Украины стартует на ЧМ по мини-футболу в Баку. Состав и расписание
Известна заявка женской сборной Украины на матчи против Албании и Хорватии
СЫТНИК: «Турнир сборной в Финляндии получился очень информативным»
турнир развития УЕФА женская сборная Украины по футболу U-16 Хорватия - Украина женская сборная Хорватии по футболу Венгрия - Украина женская сборная Венгрии по футболу Украина - Марокко женская сборная Марокко по футболу Людмила Лемешко
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
Футбол | 20 мая 2025, 09:09 3
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо

Мадридский клуб не готов отдавать 150 млн евро за Флориана Вирца

Преемник Месси. Барселона отдаст 10-й номер звездному лидеру
Футбол | 21 мая 2025, 03:09 0
Преемник Месси. Барселона отдаст 10-й номер звездному лидеру
Преемник Месси. Барселона отдаст 10-й номер звездному лидеру

В следующем сезоне Ямаль будет выступать под новым номером

Леоненко разнес звезду сборной Украины: «Его знают только потому, что...»
Футбол | 20.05.2025, 20:26
Леоненко разнес звезду сборной Украины: «Его знают только потому, что...»
Леоненко разнес звезду сборной Украины: «Его знают только потому, что...»
Динамо приняло решение по Караваеву после незабитого пенальти Шахтеру
Футбол | 20.05.2025, 14:33
Динамо приняло решение по Караваеву после незабитого пенальти Шахтеру
Динамо приняло решение по Караваеву после незабитого пенальти Шахтеру
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Футбол | 20.05.2025, 08:22
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямаль заблокировал трансфер Барселоны. Он категорически против
Ямаль заблокировал трансфер Барселоны. Он категорически против
19.05.2025, 00:59 7
Футбол
Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»
Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»
19.05.2025, 04:25 1
Футбол
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
20.05.2025, 07:42 12
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
19.05.2025, 23:49 3
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
19.05.2025, 08:22 1
Футбол
ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
20.05.2025, 02:45 7
Футбол
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
19.05.2025, 19:45 41
Хоккей
ЧМ по хоккею. Битва Канады и Финляндии, Норвегия осталась в элите
ЧМ по хоккею. Битва Канады и Финляндии, Норвегия осталась в элите
20.05.2025, 05:55 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем