Турнир развития УЕФА. Сборная Украины WU-16 по пенальти обыграла Марокко

Девичья сборная Украины WU-16 (футболистки не старше 2009 года рождения) провела заключительный матч на Турнире развития УЕФА в Хорватии.

В 1-м туре соревнований сине-желтые по пенальти уступили Венгрии – 4:5 (основное время – 1:1), во втором проиграли Хорватии – 0:4.

12 мая соперником подопечных Людмилы Лемешко стала команда Марокко WU-16. Украинки вышли вперед на 6-й минуте благодаря голу Федосенко, однако после этого марокканки перехватили инициативу и почти весь матч штурмовали ворота сине-желтых.

После того как украинки на 79-й минуте остались вдесятером из-за удаления Онуфриенко, оборона не выдержала, и соперницы сравняли счет – 1:1.

Дело дошло до серии пенальти, в которой точнее были украинки – 5:4. Сборная Украины заняла на турнире третье место.

Турнир развития УЕФА среди девичьих сборных WU-16

3-й тур, 12.05.2025, Хорватия

Украина WU-16 – Марокко WU-16 – 1:1 (1:0), пен – 5:4

Голы: Федосенко, 6 – 80.

Украина WU-16: Алпатова (Лизенкова, 90), Гирун, Козина, Пипченко, Одуд (Олейник, 90), Гринишин, Мартинюк (Лях, 33), Паскаренко (к), Федосенко (Юрченко, 33), Онуфриенко, Воробей.

Предупреждения: Гринишин, 58, Юрченко, 76.

Удаление: Онуфриенко, 79.

Результаты матчей

07.05. 12:00. Хорватия – Марокко – 1:0

07.05. 18:00. Венгрия – Украина – 1:1, пен – 5:4

09.05. 12:00. Хорватия – Украина – 4:0

09.05. 18:00. Венгрия – Марокко – 1:1, пен – 3:0

12.05. 12:00. Украина – Марокко – 1:1, пен – 5:4

12.05. 12:00. Хорватия – Венгрия – 2:0

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