Реал нацелен на 58-миллионого вингера, от которого отказалась Барселона

Мадридский Реал нацелился на 22-летнего испанского вингера Нико Уильямса, который сейчас выступает за Атлетик Бильбао.

По информации издания Marca, сливочным очень нравится идея подписания Нико, который отлично продемонстрировал себя на Евро-2024 и считается ключевым игроком сборной Испании.

Соглашение Уильмса с Атлетик Бильбао рассчитан до лета 2027 года. Но в его контракте прописан пункт об отступных – 58 миллионов евро. Источник утверждает: в Реале считают потенциальный трансфер Нико как возможность, которую нельзя упустить.

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 44 поединка за красно-белых во всех турнирах, забил 11 голо и отдал семь ассистов.

Интерес Реала к Нико также подпитан тем, что от игрока отказалась Барселона – сине-гранатовые не стали реализовывать идею трансфера Нико из-за проблем с деньгами и хорошей игры линии атаки.