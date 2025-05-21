Реал нацелен на 58-миллионого вингера, от которого отказалась Барселона
В королевском клубе рассматривают возможность подписания Нико Уильямса
Мадридский Реал нацелился на 22-летнего испанского вингера Нико Уильямса, который сейчас выступает за Атлетик Бильбао.
По информации издания Marca, сливочным очень нравится идея подписания Нико, который отлично продемонстрировал себя на Евро-2024 и считается ключевым игроком сборной Испании.
Соглашение Уильмса с Атлетик Бильбао рассчитан до лета 2027 года. Но в его контракте прописан пункт об отступных – 58 миллионов евро. Источник утверждает: в Реале считают потенциальный трансфер Нико как возможность, которую нельзя упустить.
В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 44 поединка за красно-белых во всех турнирах, забил 11 голо и отдал семь ассистов.
Интерес Реала к Нико также подпитан тем, что от игрока отказалась Барселона – сине-гранатовые не стали реализовывать идею трансфера Нико из-за проблем с деньгами и хорошей игры линии атаки.
💣💥 #LaPortada BOMBA NICO 💣💥— MARCA (@marca) May 20, 2025
🚨 El Madrid se plantea seriamente el fichaje del jugador del Athletic 🗞️ pic.twitter.com/Omdep3oLXX
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