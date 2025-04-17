Денег нет. В Барселоне отказались от вингера и топ-форварда

По информации Marca, Барселона из-за финансовых ограничений отказалась от варианта подписать вингера Атлетика Бильбао Нико Уильямса, за которого нужно заплатить не менее 60 миллионов евро, прописанных в качестве клаусулы.

Уильямс мог перебраться в Барселону после Евро-2024, но сам игрок захотел остаться в составе Атлетика.

Клуб устраивает игра Ламина Ямала, Феррана Торреса, Дани Ольмо и других игроков атаки, поэтому трансферов на усиление этих позиций летом не будет.

Как и подписания форварда на место Роберта Левандовски. Тренер Ханс-Дитер Флик уверен, что поляк, забивший в нынешнем сезоне уже 40 голов, в состоянии провести еще один сезон на хорошем уровне перед завершением контракта летом 2026 года.