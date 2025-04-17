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  4. Денег нет. В Барселоне отказались от вингера и топ-форварда
Испания
17 апреля 2025, 18:46 |
703
1

Денег нет. В Барселоне отказались от вингера и топ-форварда

Клуб отказался от Нико Уильямса и подписания форварда

17 апреля 2025, 18:46 |
703
1
Денег нет. В Барселоне отказались от вингера и топ-форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

По информации Marca, Барселона из-за финансовых ограничений отказалась от варианта подписать вингера Атлетика Бильбао Нико Уильямса, за которого нужно заплатить не менее 60 миллионов евро, прописанных в качестве клаусулы.

Уильямс мог перебраться в Барселону после Евро-2024, но сам игрок захотел остаться в составе Атлетика.

Клуб устраивает игра Ламина Ямала, Феррана Торреса, Дани Ольмо и других игроков атаки, поэтому трансферов на усиление этих позиций летом не будет.

Как и подписания форварда на место Роберта Левандовски. Тренер Ханс-Дитер Флик уверен, что поляк, забивший в нынешнем сезоне уже 40 голов, в состоянии провести еще один сезон на хорошем уровне перед завершением контракта летом 2026 года.

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Нико Уильямс Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Роберт Левандовски
Иван Зинченко Источник: Marca
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Mark4854590
Ніко Вільямс нікуди і не збирається. Принаймні поки. А якщо Барселона дійсно захоче когось купити, то з початку буде треба когось продати
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