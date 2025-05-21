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Англия
21 мая 2025, 00:43 | Обновлено 21 мая 2025, 00:49
388
0

Хороших новостей нет. В Италии сообщили о состоянии Довбика

Артем рискует пропустить последний матч сезона в Италии

21 мая 2025, 00:43 | Обновлено 21 мая 2025, 00:49
388
0
Хороших новостей нет. В Италии сообщили о состоянии Довбика
ФК Рома. Артем Довбик

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик может не сыграть в матче 38-го тура Серии А с «Торино», сообщает Il Romanista.

По информации источника, хороших новостей относительно физического состояния 27-летнего нападающего пока нет. В понедельник, 19 мая, украинец, который выбыл из игры из-за проблем с мышцами правого бедра, прошёл курс терапии на тренировочной базе клуба.

Артём будет пытаться восстановиться к матчу с «Торино», но на данный момент его участие в встрече под вопросом. Физическое состояние нападающего будут ежедневно оценивать сотрудники медицинского штаба римлян.

Ранее итальянская «Рома» определила цену на Артема Довбика – 40 млн евро.

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Артем Довбик Рома Рим Торино - Рома Торино Серия A чемпионат Италии по футболу травма
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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