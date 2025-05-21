Хороших новостей нет. В Италии сообщили о состоянии Довбика

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик может не сыграть в матче 38-го тура Серии А с «Торино», сообщает Il Romanista.

По информации источника, хороших новостей относительно физического состояния 27-летнего нападающего пока нет. В понедельник, 19 мая, украинец, который выбыл из игры из-за проблем с мышцами правого бедра, прошёл курс терапии на тренировочной базе клуба.

Артём будет пытаться восстановиться к матчу с «Торино», но на данный момент его участие в встрече под вопросом. Физическое состояние нападающего будут ежедневно оценивать сотрудники медицинского штаба римлян.

Ранее итальянская «Рома» определила цену на Артема Довбика – 40 млн евро.