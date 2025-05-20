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  4. Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Италия
20 мая 2025, 00:26 |
914
1

Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент

Украинский нападающий может летом покинуть клуб

20 мая 2025, 00:26 |
914
1
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб.

По информации итальянских СМИ, игра Довбика в этом сезоне не убедила руководство «Ромы», они ждали от него большего. «Волки» готовы продать украинца уже этим летом и установили на него ценник – 40 миллионов евро.

На украинца претендует турецкий «Бешикташ», готовый заплатить за Артема вышеуказанную цену. Отмечается, что в соглашение по трансферу Артема может также быть включен защитник турецкого клуба Эмреджан Терзи, которым заинтересовались «Рома».

В этом сезоне в активе Довбика 45 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

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Дмитрий Олейник Источник: Estadio Deportivo
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Vitason
А як же Інтер!???
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