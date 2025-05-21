Украина. Премьер лига21 мая 2025, 00:59 |
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Стало известно, сколько будет зарабатывать Арда Туран в Шахтере
Турецкий тренер согласовал контракт с горняками
21 мая 2025, 00:59 |
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Турецкий специалист Арда Туран, который в настоящее время возглавляет «Эюпспор», летом станет новым главным тренером донецкого «Шахтера».
Как сообщает HT Spor, стороны уже согласовали условия контракта. В донецком клубе Туран будет зарабатывать 2 млн евро в год.
В текущем сезоне УПЛ «Шахтер» занял 3-е место в турнирной таблице, набрав 61 очко в 29 матчах. Также команда выиграла Кубок Украины.
Ранее Марино Пушич заявил, что остается главным тренером «Шахтера».
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