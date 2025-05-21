Стало известно, сколько будет зарабатывать Арда Туран в Шахтере

Турецкий специалист Арда Туран, который в настоящее время возглавляет «Эюпспор», летом станет новым главным тренером донецкого «Шахтера».

Как сообщает HT Spor, стороны уже согласовали условия контракта. В донецком клубе Туран будет зарабатывать 2 млн евро в год.

В текущем сезоне УПЛ «Шахтер» занял 3-е место в турнирной таблице, набрав 61 очко в 29 матчах. Также команда выиграла Кубок Украины.

Ранее Марино Пушич заявил, что остается главным тренером «Шахтера».

​​​​​​​