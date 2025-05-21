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  4. Стало известно, сколько будет зарабатывать Арда Туран в Шахтере
Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 00:59 |
527
0

Стало известно, сколько будет зарабатывать Арда Туран в Шахтере

Турецкий тренер согласовал контракт с горняками

21 мая 2025, 00:59 |
527
0
Стало известно, сколько будет зарабатывать Арда Туран в Шахтере
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Турецкий специалист Арда Туран, который в настоящее время возглавляет «Эюпспор», летом станет новым главным тренером донецкого «Шахтера».

Как сообщает HT Spor, стороны уже согласовали условия контракта. В донецком клубе Туран будет зарабатывать 2 млн евро в год.

В текущем сезоне УПЛ «Шахтер» занял 3-е место в турнирной таблице, набрав 61 очко в 29 матчах. Также команда выиграла Кубок Украины.

Ранее Марино Пушич заявил, что остается главным тренером «Шахтера».

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Шахтер Донецк Арда Туран Марино Пушич назначение тренера отставка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Эюпспор
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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