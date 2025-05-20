Клуб, занимающий 16-е место в чемпионате, готовит трансфер Дьекереша

Шведский форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает L'Equipe.

По информации источника, английский гранд нацелен на подписание 26-летнего футболиста и планирует ускорить попытку его подписать после финала Лиги Европы.

В текущем сезоне Виктор Дьекереш провел 51 матч на клубном уровне, забил 53 гола и отдал 13 ассистов.

После 37 туров «Манчестер Юнайтед» с 39 баллами занимает 16-ю строчку

Ранее сообщалось о том, что тренер гранда мог покинуть клуб в январе.