Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб, занимающий 16-е место в чемпионате, готовит трансфер Дьекереша
Англия
20 мая 2025, 23:44 | Обновлено 20 мая 2025, 23:56
208
0

Клуб, занимающий 16-е место в чемпионате, готовит трансфер Дьекереша

Виктор Дьекереш привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»

20 мая 2025, 23:44 | Обновлено 20 мая 2025, 23:56
208
0
Клуб, занимающий 16-е место в чемпионате, готовит трансфер Дьекереша
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Шведский форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает L'Equipe.

По информации источника, английский гранд нацелен на подписание 26-летнего футболиста и планирует ускорить попытку его подписать после финала Лиги Европы.

В текущем сезоне Виктор Дьекереш провел 51 матч на клубном уровне, забил 53 гола и отдал 13 ассистов.

После 37 туров «Манчестер Юнайтед» с 39 баллами занимает 16-ю строчку

Ранее сообщалось о том, что тренер гранда мог покинуть клуб в январе.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный француз, игравший в рф, стал одноклубником Яремчука
Ман Сити ищет замену Де Брюйне. Названы три главных кандидата
ВИДЕО. Эмоции лидера Тоттенхэма перед матчем против МЮ в финале Лиги Европы
Виктор Дьекереш Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон трансферы трансферы АПЛ чемпионат Португалии по футболу
Даниил Кирияка Источник: L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
Бокс | 20 мая 2025, 00:44 1
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»

Дэвид Аллен не стремится драться с украинцем

Кривбасс ищет замену Вернидубу. Готовы пригласить иностранца
Футбол | 20 мая 2025, 18:26 8
Кривбасс ищет замену Вернидубу. Готовы пригласить иностранца
Кривбасс ищет замену Вернидубу. Готовы пригласить иностранца

Руководство криворожского клуба, якобы, смирилось с уходом Вернидуба

Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Футбол | 20.05.2025, 09:13
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Юрий КЛИМЕНКО: «К сожалению, мы поедем в Испанию неоптимальным составом»
Футбол | 20.05.2025, 22:56
Юрий КЛИМЕНКО: «К сожалению, мы поедем в Испанию неоптимальным составом»
Юрий КЛИМЕНКО: «К сожалению, мы поедем в Испанию неоптимальным составом»
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
Футбол | 20.05.2025, 09:09
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
19.05.2025, 06:23 60
Футбол
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
19.05.2025, 05:05 3
Хоккей
ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
20.05.2025, 02:45 7
Футбол
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
19.05.2025, 07:45 1
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
19.05.2025, 08:22 1
Футбол
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
19.05.2025, 00:16 6
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
20.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»
Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»
19.05.2025, 04:25 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем