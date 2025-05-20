Тренер гранда мог покинуть клуб в январе. Стало известно, почему остался

Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим мог покинуть клуб в январе 2025 года, сообщает ESPN.

По информации источника, вначале года 40-летний специалист был разочарован ситуацией в команде. «Красные дьяволы» не побеждали в 8 матчах кряду.

Рубен не делал никаких шагов для того что бы покинуть клуб, но руководству пришлось убедить коуча в том, что ему доверяют, хотя Аморим до конца в этом не уверен до сих пор. От отставки португальца отговорило окружение.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» подпишет нападающего.