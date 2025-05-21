Стала известна оценка Забарного за матч с Манчестер Сити
Украинский защитник провел на поле весь матч
Во вторник, 20 мая, состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Борнмутом».
Встречу принимал «Этихад» в Манчестере.
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Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1.
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игрока в 6.9 и 6.7 баллов соотвтственно.
Лучшим по версии обоих порталов стал хавбек хозяев Бернарду Силва. На его счету гол и две оценки по 8.0 баллов.
Ранее сообщалось о том. что «Ман Сити» одержал важную победу над командой «Забарного».
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