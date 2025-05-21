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Англия
21 мая 2025, 10:02 |
728
2

Стала известна оценка Забарного за матч с Манчестер Сити

Украинский защитник провел на поле весь матч

21 мая 2025, 10:02 |
728
2
Стала известна оценка Забарного за матч с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Во вторник, 20 мая, состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Борнмутом».

Встречу принимал «Этихад» в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игрока в 6.9 и 6.7 баллов соотвтственно.

Лучшим по версии обоих порталов стал хавбек хозяев Бернарду Силва. На его счету гол и две оценки по 8.0 баллов.

Ранее сообщалось о том. что «Ман Сити» одержал важную победу над командой «Забарного».

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Манчестер Сити - Борнмут Манчестер Сити Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу оценки Илья Забарный Бернарду Силва SofaScore WhoScored
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 2
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Fitness.sports
Круто, самая высокая оценка в команде. Молодец.
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Vbolivalnyk-Peter
Попри поразку та невисокі оцінки усіх гравців Борнмута Ілля став найкращим у складі своєї команди з гравців основи! Молодець.
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