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Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 23:08 | Обновлено 20 мая 2025, 23:35
267
1

Лазарет Карпат почти опустел

Львовский клуб готовится к решающему матчу сезона

20 мая 2025, 23:08 | Обновлено 20 мая 2025, 23:35
267
1
Лазарет Карпат почти опустел
ФК Карпаты

25 мая «Карпаты» проведут едва ли не самый важный матч в текущем сезоне.

В 30-м туре УПЛ львовяне будут принимать «Зарю» и в случае победы сохранят шансы на завоевание пропуска в Лигу конференций.

Как стало известно Sport.ua, «зелено-белым» в воскресенье не поможет травмированный Тимур Стецьков. Впрочем, есть и приятные для львовян новости. По имеющейся информации уже покинули лазарет бразильский легионер Жан Педросо, который в последний раз сыграл за «Карпаты» еще в поединке 24 тура с «Ингульцом» и Олег Очеретько, который из-за простуды пропустил предыдущий поединок с «Колосом». Также после дисквалификации возвращается в строй лидер защиты Владислав Бабогло.

Ранее сообщалось о том, что фанаты выкупили все билеты на матч УПЛ «Карпаты» – «Заря».

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Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Тимур Стецьков Олег Очеретько Жан Педросо Владислав Бабогло
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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tato88
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