Украина. Премьер лига20 мая 2025, 15:18 | Обновлено 20 мая 2025, 15:22
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Будет аншлаг. Фанаты выкупили все билеты на матч УПЛ Карпаты – Заря
Поединок 30-го тура чемпионата состоится во Львове на стадионе «Украина»
20 мая 2025, 15:18 | Обновлено 20 мая 2025, 15:22
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Футбольный клуб «Карпаты» Львов проинформировал болельщиков, что на матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги против луганской «Зари» выкуплены все билеты.
По словам пресс-службы клуба, все средства от продажи будут направлены на помощь Вооруженным Силам Украины
Матч пройдет 25 мая во Львове на стадионе «Украина». Начнется поединок в 18:30 по Киеву.
Перед началом встречи «Карпаты» занимают пятое место (46 пунктов), а вот «Заря» находится на восьмой позиции (37 очков).
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