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Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 15:18 | Обновлено 20 мая 2025, 15:22
448
0

Будет аншлаг. Фанаты выкупили все билеты на матч УПЛ Карпаты – Заря

Поединок 30-го тура чемпионата состоится во Львове на стадионе «Украина»

20 мая 2025, 15:18 | Обновлено 20 мая 2025, 15:22
448
0
Будет аншлаг. Фанаты выкупили все билеты на матч УПЛ Карпаты – Заря
Стадион Украина

Футбольный клуб «Карпаты» Львов проинформировал болельщиков, что на матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги против луганской «Зари» выкуплены все билеты.

По словам пресс-службы клуба, все средства от продажи будут направлены на помощь Вооруженным Силам Украины

Матч пройдет 25 мая во Львове на стадионе «Украина». Начнется поединок в 18:30 по Киеву.

Перед началом встречи «Карпаты» занимают пятое место (46 пунктов), а вот «Заря» находится на восьмой позиции (37 очков).

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Заря Луганск Карпаты - Заря
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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