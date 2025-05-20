Будет аншлаг. Фанаты выкупили все билеты на матч УПЛ Карпаты – Заря

Футбольный клуб «Карпаты» Львов проинформировал болельщиков, что на матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги против луганской «Зари» выкуплены все билеты.

По словам пресс-службы клуба, все средства от продажи будут направлены на помощь Вооруженным Силам Украины

Матч пройдет 25 мая во Львове на стадионе «Украина». Начнется поединок в 18:30 по Киеву.

Перед началом встречи «Карпаты» занимают пятое место (46 пунктов), а вот «Заря» находится на восьмой позиции (37 очков).