Динамо приняло решение по Караваеву после незабитого пенальти Шахтеру

Киевское «Динамо» договорилось о продлении контракта с украинским фланговым игроком Александром Караваевым, сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, новое соглашение 32-летнего футболиста со столичным клубом будет рассчитано только на следующий сезон.

В сезоне 2024/25 Александр Караваев провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.5 миллионов евро.

Напомним, именно Александр Караваев не забил решающий пенальти в финале Кубка Украины.