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  4. Динамо приняло решение по Караваеву после незабитого пенальти Шахтеру
Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 14:33 |
1282
3

Динамо приняло решение по Караваеву после незабитого пенальти Шахтеру

Александр останется в клубе еще на сезон

20 мая 2025, 14:33 |
1282
3
Динамо приняло решение по Караваеву после незабитого пенальти Шахтеру
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Киевское «Динамо» договорилось о продлении контракта с украинским фланговым игроком Александром Караваевым, сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, новое соглашение 32-летнего футболиста со столичным клубом будет рассчитано только на следующий сезон.

В сезоне 2024/25 Александр Караваев провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.5 миллионов евро.

Напомним, именно Александр Караваев не забил решающий пенальти в финале Кубка Украины.

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Александр Караваев Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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Bulba_sumkin
Штатным пенальтистом назначат))
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Харьков
Отправицца в топку...суркис по его вине проиграл миллиард долларов на ставках...
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