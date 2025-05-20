Динамо приняло решение по Караваеву после незабитого пенальти Шахтеру
Александр останется в клубе еще на сезон
Киевское «Динамо» договорилось о продлении контракта с украинским фланговым игроком Александром Караваевым, сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».
По информации источника, новое соглашение 32-летнего футболиста со столичным клубом будет рассчитано только на следующий сезон.
В сезоне 2024/25 Александр Караваев провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.5 миллионов евро.
Напомним, именно Александр Караваев не забил решающий пенальти в финале Кубка Украины.
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