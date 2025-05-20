Стала известна оценка Бущана за матч с чемпионом Саудовской Аравии
Украинский кипер провел на поле весь матч
Во вторник, 20 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Иттихадом».
Со счетом 3:2 победу добыли гости, в прошлом туре ставшие чемпионами страны.
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Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, совершил 0 сейвов и пропустил 3 гола. Статистический портал SofaScore оценил его игру в 5.9 баллов.
Лучшим игроком матча стал вингер гостей Мусса Диаби. На его счету 2 гола и оценка 8.8.
Ранее сообщалось о том, что Бущан пропустил три мяча от чемпионов Саудовской Аравии.
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