Стала известна оценка Бущана за матч с чемпионом Саудовской Аравии

Во вторник, 20 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Иттихадом».

Со счетом 3:2 победу добыли гости, в прошлом туре ставшие чемпионами страны.

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Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, совершил 0 сейвов и пропустил 3 гола. Статистический портал SofaScore оценил его игру в 5.9 баллов.

Лучшим игроком матча стал вингер гостей Мусса Диаби. На его счету 2 гола и оценка 8.8.

Ранее сообщалось о том, что Бущан пропустил три мяча от чемпионов Саудовской Аравии.