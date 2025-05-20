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  4. Юрий КЛИМЕНКО: «К сожалению, мы поедем в Испанию неоптимальным составом»
Пляжный футбол
20 мая 2025, 22:56 |
331
0

Юрий КЛИМЕНКО: «К сожалению, мы поедем в Испанию неоптимальным составом»

Команда готовится к старту Евролиги

20 мая 2025, 22:56 |
331
0
Юрий КЛИМЕНКО: «К сожалению, мы поедем в Испанию неоптимальным составом»
АПФУ. Юрий Клименко

Главный тренер женской сборной Украины по пляжному футболу Юрий Клименко поделился ожиданиями от первого этапа Евролиги, который пройдет в Испании.

«К сожалению, мы поедем в Испанию неоптимальным составом, ведь к нам по рабочим обстоятельствам не смогла присоединиться Снежана Воловенко, которая является одним из лидеров сборной, и не успела восстановить свои игровые кондиции после тяжелой травмы Алена Кирильчук. К тому же Анастасия Терех и Ирина Дубицкая находятся в Португалии, в своих клубах. У них еще идут матчи первенства, но я надеюсь, что они присоединятся к команде уже в Испании.

Большинство девушек из этого состава играли за национальную сборную и в прошлом сезоне, а из новеньких можно отметить Анну Прокопенко, которую мы приглашали на осенний сбор перед Neom Cup. Она себя показала очень хорошо, поэтому присоединилась к нашей команде. Плюс еще два новичка — Ольга Квач и Наталья Чендей. Ольга – защитник, она очень неплохо зарекомендовала себя на прошлом студенческом чемпионате Украины. Мы постоянно просматривали ее, и Ольга своей работой доказала, что соответствует уровню сборной. Так же и Наталья Чендей, тоже хорошо выступившая на студенческих играх.

Проблемой для нас стало проведение первого отборочного этапа Евролиги в мае. Второй – в июле, но руководство BSWW поставило нас перед фактом, что мы должны играть именно в мае. К сожалению, в этом месяце у всех девушек проходят соревнования в большом футболе и футзале — и в Украине, и в Португалии. Поэтому нам не удалось провести полноценный учебно-тренировочный сбор. Мы хотели собрать игроков на три недели, но получилось всего на полторы. Впрочем, хорошо, что хоть так.

Последнюю неделю мы работали в пятидневном режиме. В четверг сыграли товарищеский матч с ребятами U-19. Неплохая была игра, позволяющая девушкам немного подогнать функционал, почувствовать песок и вспомнить некоторые тактические комбинации. Тренерский штаб в целом доволен последним микроциклом подготовки. В нем постоянно участвовали 13—14 девушек, учитывая, что мы просматривали еще нескольких претенденток на место в сборной.

По регламенту BSWW в этом году победители групп выходят в Суперфинал Евролиги напрямую, а вторые команды разыгрывают еще один пропуск в бронзовом финале.

Конечно, при такой ситуации мы ставим себе задачу-максимум занять первое место в нашей группе и выйти в Суперфинал. Но нам не очень повезло с жребием. Соперники у нас очень тяжелые: Испания, занимающая первое место в мировом рейтинге BSWW, и Англия, находящаяся на четвертой строчке. Задача-минимум – занять второе место. Тогда у нас еще будет возможность сразиться за путевку в Суперфинал с командой, которая станет второй в другой группе, где выступают Польша, Чехия и Бельгия», — сказал Юрий Клименко.

Первый этап Евролиги будет проходить с 22 по 25 мая в испанском городке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. Наша команда сыграет против сборных Испании и Англии.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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