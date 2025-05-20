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Пляжный футбол
20 мая 2025, 22:39 | Обновлено 20 мая 2025, 23:20
201
0

Пляжный футбол. Женская сборная Украины определилась с составом на Евролигу

В Испанию полетели 13 футболисток

20 мая 2025, 22:39 | Обновлено 20 мая 2025, 23:20
201
0
Пляжный футбол. Женская сборная Украины определилась с составом на Евролигу
АПФУ.

Главный тренер женской сборной Украины по пляжному футболу Юрий Клименко определился с составом «сине-желтых» на первый этап Евролиги, который пройдет в Испании.

Состав женской сборной Украины на этап Евролиги:

Вратари: Анастасия Терех, Александра Кулик.

Полевые игроки: Юлия Костюк, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Ирина Бавзенюк, Александра Скибина, Маргарита Юрасова, Руслана Дячук, Анна Прокопенко, Александра Кулик, Ольга Квач, Наталья Чендей.

Первый этап Евролиги будет проходить с 22 по 25 мая в испанском городке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. Наша команда сыграет против сборных Испании и Великобритании.

Расписание матчей женской сборной Украины:

23.05. Украина — Англия (17:15)

24.05. Испания - Украина (19:45)

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Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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