Пляжний футбол. Сборная Украины определилась с составом на этап Евролиги

Главный тренер национальной сборной Украины по пляжному футболу Николай Костенко определился с заявкой «сине-желтых» на первый отборочный этап Евролиги-2025.

В заявку нашей национальной команды попали два голкипера и десять универсалов.

Заявка национальной сборной Украины на первый этап Евролиги:

Вратари: Андрей Неруш (BSC Sunrise), Александр Пославский (Альтернатива).

Полевые игроки: Александр Корнийчук, Олег Зборовский, Антон Росс, Григорий Комар, Евгений Мельничук (все – «Альтернатива»), Иван Глуцкий, Андрей Борсук, Андрей Потапов, Александр Самойленко (BSC Sunrise), Максим Войток (без клуба).

Первый этап Евролиги будет проходить с 22-го по 25 мая в испанском городке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. Наша команда сыграет против Германии, Грузии и Испании.

Календарь матчей национальной сборной Украины:

23.05. Украина — Германия (15:45)

24.05. Украина — Грузия (14:30)

25.05. Испания — Украина (21:00)