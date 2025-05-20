Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пляжний футбол. Сборная Украины определилась с составом на этап Евролиги
Пляжный футбол
20 мая 2025, 17:41 |
160
0

Пляжний футбол. Сборная Украины определилась с составом на этап Евролиги

Национальная команда отправилась в Испанию

20 мая 2025, 17:41 |
160
0
Пляжний футбол. Сборная Украины определилась с составом на этап Евролиги
АПФУ

Главный тренер национальной сборной Украины по пляжному футболу Николай Костенко определился с заявкой «сине-желтых» на первый отборочный этап Евролиги-2025.

В заявку нашей национальной команды попали два голкипера и десять универсалов.

Заявка национальной сборной Украины на первый этап Евролиги:

Вратари: Андрей Неруш (BSC Sunrise), Александр Пославский (Альтернатива).

Полевые игроки: Александр Корнийчук, Олег Зборовский, Антон Росс, Григорий Комар, Евгений Мельничук (все – «Альтернатива»), Иван Глуцкий, Андрей Борсук, Андрей Потапов, Александр Самойленко (BSC Sunrise), Максим Войток (без клуба).

Первый этап Евролиги будет проходить с 22-го по 25 мая в испанском городке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. Наша команда сыграет против Германии, Грузии и Испании.

Календарь матчей национальной сборной Украины:

23.05. Украина — Германия (15:45)

24.05. Украина — Грузия (14:30)

25.05. Испания — Украина (21:00)

По теме:
Португалия и Бразилия сразятся в полуфинале ЧМ по пляжному футболу
Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по пляжному футболу
Николай КОСТЕНКО: «Второе место сборной в Клайпеде – достойный результат»
Николай Костенко сборная Украины по пляжному футболу сборная Германии по пляжному футболу сборная Испании по пляжному футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 20 мая 2025, 10:05 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Стартует турнир в элитном дивизионе

Романо: Партнер Миколенко летом покинет Эвертон и станет свободным агентом
Футбол | 20 мая 2025, 16:59 0
Романо: Партнер Миколенко летом покинет Эвертон и станет свободным агентом
Романо: Партнер Миколенко летом покинет Эвертон и станет свободным агентом

Абдулайе Дукуре пять лет провел в клубе

Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Футбол | 20.05.2025, 07:42
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Футбол | 20.05.2025, 08:22
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Эффект Мбаппе: почему Реал стал хуже с Килианом, а ПСЖ без него – лучше
Футбол | 20.05.2025, 11:55
Эффект Мбаппе: почему Реал стал хуже с Килианом, а ПСЖ без него – лучше
Эффект Мбаппе: почему Реал стал хуже с Килианом, а ПСЖ без него – лучше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
19.05.2025, 05:05 2
Хоккей
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
19.05.2025, 00:40 3
Бокс
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
19.05.2025, 23:49 3
Футбол
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
19.05.2025, 01:35 6
Футбол
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
19.05.2025, 08:57 11
Футбол
Жирона обратилась к вратарю из Украины после матча, где он пропустил трижды
Жирона обратилась к вратарю из Украины после матча, где он пропустил трижды
19.05.2025, 14:33 1
Футбол
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
19.05.2025, 07:45 1
Бокс
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
19.05.2025, 00:16 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем