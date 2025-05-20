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  4. Пять украинских теннисисток попали в заявку основной сетки Уимблдона-2025
Уимблдон
20 мая 2025, 22:18 | Обновлено 20 мая 2025, 22:29
752
4

Пять украинских теннисисток попали в заявку основной сетки Уимблдона-2025

В основу заявлены Свитолина, Костюк, Ястремская, Калинина и Стародубцева

20 мая 2025, 22:18 | Обновлено 20 мая 2025, 22:29
752
4
Пять украинских теннисисток попали в заявку основной сетки Уимблдона-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В список участниц основной сетки Уимблдона 2025 года попали пять украинских теннисисток.

Участие в основной сетке травяного мейджора гарантировали: Элина Свитолина (WTA 13), Марта Костюк (WTA 26), Даяна Ястремская (WTA 48), Ангелина Калинина (WTА 83) и Юлия Стародубцева (WTA 86).

Стародубцевой впервые в карьере не нужно будет проходить квалификацию к турниру Grand Slam.

По защищенному рейтингу в Париже сыграют Сорана Кырстя, Чжу Линь, Анастасия Севастова, Кэти Макнелли и Янина Викмайер.

Матчи основной сетки Уимблдона 2025 пройдут с 30 июня по 13 июля.

В 2024 в заявке на основу Уимблдонского турнира было шесть украинок. Вместе с Элиной, Мартой, Даяной и Ангелиной также были Леся Цуренко и Катерина Байндл.

Заявочный лист на Уимблдон 2025 у женщин:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Muskrat2
А де зникла Козлова aka Байндль?
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+2
u6464u
так Стародубцева вже пройшла перше коло кваліфікації, незрозуміло , мабуть хтось знявся з РГ з основи.
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-4
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apepa
Элина когда ты уже выиграешь Уимблдон? Я устал ждать. Может тебе лучше играть в бадминтон??
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-7
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