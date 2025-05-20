Пять украинских теннисисток попали в заявку основной сетки Уимблдона-2025

В список участниц основной сетки Уимблдона 2025 года попали пять украинских теннисисток.

Участие в основной сетке травяного мейджора гарантировали: Элина Свитолина (WTA 13), Марта Костюк (WTA 26), Даяна Ястремская (WTA 48), Ангелина Калинина (WTА 83) и Юлия Стародубцева (WTA 86).

Стародубцевой впервые в карьере не нужно будет проходить квалификацию к турниру Grand Slam.

По защищенному рейтингу в Париже сыграют Сорана Кырстя, Чжу Линь, Анастасия Севастова, Кэти Макнелли и Янина Викмайер.

Матчи основной сетки Уимблдона 2025 пройдут с 30 июня по 13 июля.

В 2024 в заявке на основу Уимблдонского турнира было шесть украинок. Вместе с Элиной, Мартой, Даяной и Ангелиной также были Леся Цуренко и Катерина Байндл.

Заявочный лист на Уимблдон 2025 у женщин: