Шесть украинок сыграют в основе Уимблдона-2024
Катерина Байндл воспользовалась специальным рейтингом
Официальный сайт Уимблдона опубликовал список теннисисток, которые попали в официальную заявку на турнир в 2024 году.
Список возглавила первая ракетка мира Ига Свёнтек, последней по рейтингу попала №103 Юлия Нимайер.
Из украинок в основе по рейтингу сыграют: Элина Свитолина (№17), Марта Костюк (№20), Даяна Ястремская (№32), Леся Цуренко (№46) и Ангелина Калинина (№60). Катерина Байндл воспользовалась «замороженным» рейтингом (№92).
Специальным рейтингом также воспользовались Айла Томлянович, Паула Бадоса, Чжан Шуай, Ирина-Камелия Бегу, Лорен Дэвис, Бьянка Андрееску, Ван Цян и Алисон ван Эйтванк.
Уимблдонский турнир в 2024-м году состоится с 1 по 14 июля.
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