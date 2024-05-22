Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Шесть украинок сыграют в основе Уимблдона-2024
Уимблдон
22 мая 2024, 12:08 | Обновлено 22 мая 2024, 12:09
408
0

Шесть украинок сыграют в основе Уимблдона-2024

Катерина Байндл воспользовалась специальным рейтингом

22 мая 2024, 12:08 | Обновлено 22 мая 2024, 12:09
408
0
Шесть украинок сыграют в основе Уимблдона-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Официальный сайт Уимблдона опубликовал список теннисисток, которые попали в официальную заявку на турнир в 2024 году.

Список возглавила первая ракетка мира Ига Свёнтек, последней по рейтингу попала №103 Юлия Нимайер.

Из украинок в основе по рейтингу сыграют: Элина Свитолина (№17), Марта Костюк (№20), Даяна Ястремская (№32), Леся Цуренко (№46) и Ангелина Калинина (№60). Катерина Байндл воспользовалась «замороженным» рейтингом (№92).

Специальным рейтингом также воспользовались Айла Томлянович, Паула Бадоса, Чжан Шуай, Ирина-Камелия Бегу, Лорен Дэвис, Бьянка Андрееску, Ван Цян и Алисон ван Эйтванк.

Уимблдонский турнир в 2024-м году состоится с 1 по 14 июля.

По теме:
Свитолина рассказала, почему взяла на себя управление женской сборной
Ангелина Калинина – Фиона Ферро. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Элина Свитолина – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Леся Цуренко Ангелина Калинина Катерина Байндл (Козлова)
Владимир Клепач Источник: Wimbledon
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хирн сообщил, хочет ли Джошуа сразиться с Усиком после его победы над Фьюри
Бокс | 21 мая 2024, 12:47 1
Хирн сообщил, хочет ли Джошуа сразиться с Усиком после его победы над Фьюри
Хирн сообщил, хочет ли Джошуа сразиться с Усиком после его победы над Фьюри

Энтони готов на трилогию с украинцем

В Англии назвали причину расставания Челси с Почеттино. Что же случилось?
Футбол | 22 мая 2024, 07:14 5
В Англии назвали причину расставания Челси с Почеттино. Что же случилось?
В Англии назвали причину расставания Челси с Почеттино. Что же случилось?

Лондонский клуб отказался от дальнейшего сотрудничества с аргентинцем

Снигур впервые выиграла матч в квалификации Ролан Гаррос
Теннис | 21.05.2024, 15:55
Снигур впервые выиграла матч в квалификации Ролан Гаррос
Снигур впервые выиграла матч в квалификации Ролан Гаррос
Оливер отреагировал на победу Усика и признался, какие раунды выиграл Фьюри
Бокс | 21.05.2024, 17:49
Оливер отреагировал на победу Усика и признался, какие раунды выиграл Фьюри
Оливер отреагировал на победу Усика и признался, какие раунды выиграл Фьюри
Не челюсть. Уоррен рассказал, какие повреждения получил Усик в бою с Фьюри
Бокс | 21.05.2024, 11:53
Не челюсть. Уоррен рассказал, какие повреждения получил Усик в бою с Фьюри
Не челюсть. Уоррен рассказал, какие повреждения получил Усик в бою с Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
22.05.2024, 08:00 2
Хоккей
Амбиции Буковины. Главный фаворит нового сезона Первой лиги уже известен?
Амбиции Буковины. Главный фаворит нового сезона Первой лиги уже известен?
21.05.2024, 07:30 11
Футбол
Тони Беллью жестко отреагировал на лишение Усика чемпионского пояса
Тони Беллью жестко отреагировал на лишение Усика чемпионского пояса
20.05.2024, 15:07 12
Бокс
Сонное расточительство. Украина U-17 начала Евро-2024 с поражения Сербии
Сонное расточительство. Украина U-17 начала Евро-2024 с поражения Сербии
20.05.2024, 20:03 19
Футбол
Анчелотти обратился к Лунину после поединка, в котором он пропустил 4 гола
Анчелотти обратился к Лунину после поединка, в котором он пропустил 4 гола
21.05.2024, 01:11 1
Футбол
The Ring обновил рейтинг лучших боксеров P4P. Место Усика изменилось
The Ring обновил рейтинг лучших боксеров P4P. Место Усика изменилось
20.05.2024, 09:55 13
Бокс
Что случилось? Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
Что случилось? Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
20.05.2024, 20:35 5
Бокс
ФОТО. Мудрик отреагировал на увольнение Почеттино из Челси
ФОТО. Мудрик отреагировал на увольнение Почеттино из Челси
21.05.2024, 23:17 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем