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  4. Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Испания
22 мая 2025, 00:15 |
855
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Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала

Хаби определил, на каких игроков не будет рассчитывать

22 мая 2025, 00:15 |
855
0
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский тренер Хаби Алонсо готовится возглавить мадридский «Реал». Официально о сотрудничестве должно быть объявлено 1 июня.

По информации испанских СМИ, Алонсо решил начать в «Реале» большую перестройку. Будущий наставник мадридского клуба решил, что «Реал» должны покинуть три защитника – Ферлан Менди, Хесус Вальехо и Фран Гарсия.

Кроме этого, мадридский клуб может покинуть Лукас Васкес, Родриго и Лука Модрич.

Ранее сообщалось, что «Реал» принял решение о продлении контракта с Тибо Куртуа.

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Ферлан Менди Хесус Вальехо Фран Гарсия Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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