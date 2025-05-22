Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Хаби определил, на каких игроков не будет рассчитывать
Испанский тренер Хаби Алонсо готовится возглавить мадридский «Реал». Официально о сотрудничестве должно быть объявлено 1 июня.
По информации испанских СМИ, Алонсо решил начать в «Реале» большую перестройку. Будущий наставник мадридского клуба решил, что «Реал» должны покинуть три защитника – Ферлан Менди, Хесус Вальехо и Фран Гарсия.
Кроме этого, мадридский клуб может покинуть Лукас Васкес, Родриго и Лука Модрич.
Ранее сообщалось, что «Реал» принял решение о продлении контракта с Тибо Куртуа.
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