Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала

Испанский тренер Хаби Алонсо готовится возглавить мадридский «Реал». Официально о сотрудничестве должно быть объявлено 1 июня.

По информации испанских СМИ, Алонсо решил начать в «Реале» большую перестройку. Будущий наставник мадридского клуба решил, что «Реал» должны покинуть три защитника – Ферлан Менди, Хесус Вальехо и Фран Гарсия.

Кроме этого, мадридский клуб может покинуть Лукас Васкес, Родриго и Лука Модрич.

Ранее сообщалось, что «Реал» принял решение о продлении контракта с Тибо Куртуа.