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Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 21:25 | Обновлено 20 мая 2025, 21:26
459
0

У Вереса есть проблемы с центральными защитниками

Игроки Ровно готовятся к матчу с ЛНЗ

20 мая 2025, 21:25 | Обновлено 20 мая 2025, 21:26
459
0
У Вереса есть проблемы с центральными защитниками
ФК Верес. Игорь Харатин

В поединке заключительного 30-го тура УПЛ – с «ЛНЗ», который состоится 25 мая, футболисты «Вереса» могут не только прервать четырехматчевую проигрышную серию, но и существенно улучшить свое турнирное положение.

Как стало известно Sport.ua, в этом важном противостоянии ровенчане могут иметь проблемы с центральной осью, ведь из-за перебора желтых карточек не сыграет опорный полузащитник Игорь Харатин.

Под вопросом и участие стопера Романа Гончаренко – из-за мышечной контузии он был вынужден попросить замену в предыдущем матче с «Александрией». Теперь все будет зависеть от того, успеет ли клубный медперсонал вернуть опытного защитника в строй.

Ранее мы сообщали, что один из лидеров «Вереса» Семен Вовченко отреагировал на поражение в 29-м туре УПЛ от футболистов «Александрии».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно ЛНЗ Черкассы инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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