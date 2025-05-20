У Вереса есть проблемы с центральными защитниками

В поединке заключительного 30-го тура УПЛ – с «ЛНЗ», который состоится 25 мая, футболисты «Вереса» могут не только прервать четырехматчевую проигрышную серию, но и существенно улучшить свое турнирное положение.

Как стало известно Sport.ua, в этом важном противостоянии ровенчане могут иметь проблемы с центральной осью, ведь из-за перебора желтых карточек не сыграет опорный полузащитник Игорь Харатин.

Под вопросом и участие стопера Романа Гончаренко – из-за мышечной контузии он был вынужден попросить замену в предыдущем матче с «Александрией». Теперь все будет зависеть от того, успеет ли клубный медперсонал вернуть опытного защитника в строй.

Ранее мы сообщали, что один из лидеров «Вереса» Семен Вовченко отреагировал на поражение в 29-м туре УПЛ от футболистов «Александрии».