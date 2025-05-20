Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Вереса: «Нас уже беспокоит эта проигрышная серия»
Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 13:52 |
171
0

Защитник Вереса: «Нас уже беспокоит эта проигрышная серия»

Игрок ровенской команды об итогах игры с «Александрией»

20 мая 2025, 13:52 |
171
0
Защитник Вереса: «Нас уже беспокоит эта проигрышная серия»
НК Верес. Семен Вовченко

Один из лидеров «Вереса» Семен Вовченко эксклюзивно для Sport.ua отреагировал на поражение в 29 туре УПЛ от футболистов «Александрии» - 1:3.

«Александрия» из тех команд, которая сама играет и позволяет это делать сопернику. Мы были настроены в этом обмене ударами взять верх и прервать трехматчевую серию поражений. К сожалению, еще до перерыва хозяева практически сняли с повестки дня вопрос о победителе, забив трижды подряд.

«Горожане» преобладали нас в реализации, используя полумоменты, наказывая за ошибки. А это уже свидетельствует о должном уровне исполнительского мастерства.

Все же, «Верес» не из тех команд, которые мирятся с неудачами. После того, как сразу после перерыва Гайдучик забил гол престижа, у Шарая, Дахновского были прекрасные возможности вернуть интригу, но они промахнулись.

Знаете, нас уже самих беспокоит эта затянувшаяся серия поражений. И то, что не все они были заслуженными – слабое утешение. Надо выкарабкаться из этой психологической «ямы».

Постараемся в заключительном матче с ЛНЗ улучшить свое турнирное положение».

Сейчас «Верес» набрал 35 очков и занимает девятое место в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что на первое место в списке фаворитов на пост тренера «Полесья» вышел наставник «Вереса» Олег Шандрук.

По теме:
Эксперт: «Металлист 1925 года опоздал с увольнением Патрика ван Леувена»
Юрий ВАКУЛКО: «Хорошо, что закончили домашнюю серию победой»
Динамо приняло решение по Караваеву после незабитого пенальти Шахтеру
Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Верес Семен Вовченко инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. 16 лет назад Шахтер стал победителем Кубка УЕФА
Футбол | 20 мая 2025, 13:32 18
ВИДЕО. 16 лет назад Шахтер стал победителем Кубка УЕФА
ВИДЕО. 16 лет назад Шахтер стал победителем Кубка УЕФА

Донецкий клуб стал последним победителем соревнования

Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Футбол | 20 мая 2025, 07:42 8
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба

Иван Ордец покинул клуб «Бохум»

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Все эти Шапаренко, Судаковы...»
Футбол | 20.05.2025, 14:55
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Все эти Шапаренко, Судаковы...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Все эти Шапаренко, Судаковы...»
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
Футбол | 20.05.2025, 07:10
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Футбол | 20.05.2025, 09:13
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
19.05.2025, 08:22 1
Футбол
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
20.05.2025, 00:44 1
Бокс
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
19.05.2025, 01:35 5
Футбол
Ямаль заблокировал трансфер Барселоны. Он категорически против
Ямаль заблокировал трансфер Барселоны. Он категорически против
19.05.2025, 00:59 6
Футбол
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
19.05.2025, 00:40 3
Бокс
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
19.05.2025, 07:45 1
Бокс
ЯРМОЛЕНКО – о чемпионстве Динамо, завершении карьеры и Ракицком
ЯРМОЛЕНКО – о чемпионстве Динамо, завершении карьеры и Ракицком
18.05.2025, 18:57
Футбол
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
18.05.2025, 08:41 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем