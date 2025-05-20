Защитник Вереса: «Нас уже беспокоит эта проигрышная серия»

Один из лидеров «Вереса» Семен Вовченко эксклюзивно для Sport.ua отреагировал на поражение в 29 туре УПЛ от футболистов «Александрии» - 1:3.

«Александрия» из тех команд, которая сама играет и позволяет это делать сопернику. Мы были настроены в этом обмене ударами взять верх и прервать трехматчевую серию поражений. К сожалению, еще до перерыва хозяева практически сняли с повестки дня вопрос о победителе, забив трижды подряд.

«Горожане» преобладали нас в реализации, используя полумоменты, наказывая за ошибки. А это уже свидетельствует о должном уровне исполнительского мастерства.

Все же, «Верес» не из тех команд, которые мирятся с неудачами. После того, как сразу после перерыва Гайдучик забил гол престижа, у Шарая, Дахновского были прекрасные возможности вернуть интригу, но они промахнулись.

Знаете, нас уже самих беспокоит эта затянувшаяся серия поражений. И то, что не все они были заслуженными – слабое утешение. Надо выкарабкаться из этой психологической «ямы».

Постараемся в заключительном матче с ЛНЗ улучшить свое турнирное положение».

Сейчас «Верес» набрал 35 очков и занимает девятое место в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что на первое место в списке фаворитов на пост тренера «Полесья» вышел наставник «Вереса» Олег Шандрук.