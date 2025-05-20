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ITF
20 мая 2025, 21:04 | Обновлено 20 мая 2025, 21:23
101
0

23-летний марокканский теннисит отстранен за употребление кокаина

Имран Сибилле за карьеру не поднимался выше 1433-го места рейтинга АТР

20 мая 2025, 21:04 | Обновлено 20 мая 2025, 21:23
101
0
23-летний марокканский теннисит отстранен за употребление кокаина
Twitter. Имран Сибилле

23-летний марокканский теннисист Имран Сибилле (АТР 2503) временно отстранен от соревнований за употребление кокаина.

Об этом идется на официальном сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) в соответствии с Антидопинговой программой по теннису (TADP).

Сибилле не подавал апелляцию. Имран сдал допинг-тест во время участия на турнире ITF M25 в Каталонии (Испания) 9 марта 2025 года. Забавно, что 10 числа того де месяца он обыграл россиянина Петрова Павела в первом раунде квалификации.

Наивысшей позицией Сибилле в рейтинге АТР была 1433-я позиция. В феврале 2025 года ITIA отстранила на тот момент 245-ю ракетку мира Гонсалу Оливейру за употребление метамфетамина.

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кокаин наркотики ITIA дисквалификация
Даниил Агарков Источник: International Tennis Integrity Agency
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