245-ю ракетку мира отстранили от тенниса из-за употребления метамфетамина

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) временно отстранило 29-летнего венесуэльского теннисистка Гонсало Оливейру АТР 245) в соответствии с Антидопинговой программой по теннису (TADP).

Оливейра, достигший в августе 2020 года наивысшего в своей карьере мирового рейтинга парного разряда – 77-го места, сдал положительную пробу на челленджере в Мансанильо (Мексика) 25 ноября 2024 года.

Проба была разделен на образцы A и B, и последующий анализ показал, что образец A содержал метамфетамин, который запрещен TADP, поскольку относится к категории психостимуляторов.



У Оливейры не было действительного терапевтическое разрешения на прием этого вещества.

Результаты по неуказанным субстанциям влекут за собой обязательное временное отстранение – в случае Оливейры его дисквалификация вступила в силу с 17 января 2025 года. Игроки имеют право обжаловать наложение своего временного отстранения перед председателем независимого трибунала. Оливейра не подавал апелляцию.

На время временного отстранения Оливейре запрещено играть, тренировать или посещать любые теннисные мероприятия, разрешенные или одобренные членами ITIA или любой национальной ассоциацией.