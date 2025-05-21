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21 мая 2025, 06:40 | Обновлено 21 мая 2025, 06:45
452
0

Украина – Англия. ЧМ-2025 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 21 мая в 21:00 матч 1-го тура чемпионата мира в Баку

21 мая 2025, 06:40 | Обновлено 21 мая 2025, 06:45
452
0
Украина – Англия. ЧМ-2025 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
WMF

21 мая в 12:00 по Киеву сборная Украины стартует на ЧМ-2025 по мини-футболу матчем против команды Англии.

Чемпионат мира 2025 по мини-футболу проходит с 21 мая по 1 июня в азербайджанском Баку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На групповом этапе ЧМ-2025 украинская сборная сыграет с Англией, Турцией, Венгрией. 32 команды разделены на 8 групп по 4 сборные. Для выхода в 1/8 финала нужно занять первое или второе место в квартете.

Первую игру сине-желтые проведут против команды Англии в день открытия мини-футбольного мундиаля – 21 мая. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву. Далее украинскую команду ждут встречи против Турции (23 мая в 18:30) и Венгрии (25 мая в 15:30).

Заявка сборной Украины на чемпионат мира 2025 по мини-футболу

  • Игроки: 1. Олег Бортник (вратарь), 3. Станислав Гнатковский, 4. Александр Попович, 6. Ярослав Гарбар, 7. Александр Исаков, 8. Михаил Фляшко, 9. Вадим Иванов, 10. Станислав Стрикаль, 11. Кристиан Сегедий, 14. Олег Марцинюк, 19. Виталий Фирка, 23. Назар Савчук, 30. Денис Бланк, 33. Иван Русин, 71. Мирослав Магурский (вратарь), 98. Руслан Никулин.
  • Главный тренер – Руслан Зарубин. Ассистент – Юрий Радкевич. Менеджер команды – Алексей Луговский.

Украина – Англия. ЧМ-2025 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Все матчи сборной Украины в прямом эфире будет транслировать Киевстар ТВ.

📺 Видеотрансляция

Чемпионат мира 2025 по мини-футболу

21 мая – 1 июня. Баку (Азербайджан)

Состав групп:

  • Группа A: Азербайджан, Мавритания, Словения, Бахрейн
  • Группа B: Румыния, Франция, Чад, Узбекистан
  • Группа C: Венгрия, Украина, Англия, Турция
  • Группа D: Словакия, Болгария, Португалия, Индия
  • Группа E: Индонезия, Черногория, Таиланд, Коста-Рика
  • Группа F: Казахстан, США, Босния и Герцеговина, Польша
  • Группа G: Чехия, Грузия, ОАЭ, Аргентина
  • Группа H: Сербия, Гана, Испания, Израиль

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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