Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Николай КОСТЕНКО: «В Испании будем бороться только за первое место»
Пляжный футбол
20 мая 2025, 18:46 |
243
0

Николай КОСТЕНКО: «В Испании будем бороться только за первое место»

Сборная Украины по пляжному футболу отправилась в Испанию на первый этап Евролиги

20 мая 2025, 18:46 |
243
0
Николай КОСТЕНКО: «В Испании будем бороться только за первое место»
УАФ. Николай Костенко

Главный тренер национальной сборной Украины по пляжному футболу Николай Костенко поделился ожиданиями от первого этапа Евролиги, который пройдет в Испании.

«К сожалению, нам не удалось провести полноценный тренировочный сбор в преддверии отъезда в Испанию. Очень подвела погода в Киеве. Тренировались преимущественно с утра, и было не очень тепло. Игрокам даже приходилось одевать дополнительные специальные носки, а это немного мешает. К тому же, несколько ребят не смогли принять участие в сборе из-за состояния здоровья.

Оптимальной подготовки не получилось, но все же многое удалось сделать. Например, мы сыграли контрольный поединок в прошлую пятницу, затем футболисты сборной приняли участие в составах своих клубов в традиционном турнире имени Евгения Рябчука. Так что готовились фактически каждый день.

Что касается наших будущих противников, то сразу скажу, что слабых соперников пока нет. Нам досталась довольно сложная группа, но и вторая четверка не слабее. Мы играем с Германией, Грузией и Испанией. Испанцы после не слишком удачного выступления на чемпионате мира будут очень настроены на победу, тем более что они принимают этот этап Евролиги. С немцами мы играли в марте на международном товарищеском турнире в Клайпеде. Они тогда привезли и просматривали много новичков. Это команда, которая всегда очень серьезно подходит к Евролиге, так что с ней будет непросто. Да и грузины в последнее время радикально изменили отношение к пляжному футболу, многое делают для его развития. Ожидаем интересный турнир, будем готовиться.

Что касается формата соревнований в этом году, то ничего негативного я в нем не вижу. Руководство BSWW постоянно его изменяет в зависимости от загруженности сезона. В данном отборе сыграем на двух этапах — первом в Испании и четвертом в Молдове. Квалификация в Суперфинал будет зависеть от количества очков, которые мы наберем на этих этапах.

Что касается нашей цели на турнире, то она неизменна – борьба за первое место. Других задач нет, так что будем настраиваться на достижение цели», — сказал Николай Костенко.

Первый этап Евролиги будет проходить с 22 по 25 мая в испанском городке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. Наша команда сыграет против Германии, Грузии и Испании.

По теме:
Пляжний футбол. Сборная Украины определилась с составом на этап Евролиги
В Украине открыли сезон пляжного футбола, разыграв Кубок памяти Рябчука
Кудесники мяча. Определен победитель чемпионата мира по пляжному футболу
Николай Костенко пляжный футбол сборная Украины по пляжному футболу сборная Германии по пляжному футболу сборная Испании по пляжному футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
Бокс | 20 мая 2025, 00:44 1
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»

Дэвид Аллен не стремится драться с украинцем

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 20 мая 2025, 10:05 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Стартует турнир в элитном дивизионе

ВИДЕО. 16 лет назад Шахтер стал победителем Кубка УЕФА
Футбол | 20.05.2025, 13:32
ВИДЕО. 16 лет назад Шахтер стал победителем Кубка УЕФА
ВИДЕО. 16 лет назад Шахтер стал победителем Кубка УЕФА
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
Футбол | 20.05.2025, 01:04
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
Гвардиола объяснил, что будет, если Ман Сити не выйдет в Лигу чемпионов
Футбол | 20.05.2025, 18:14
Гвардиола объяснил, что будет, если Ман Сити не выйдет в Лигу чемпионов
Гвардиола объяснил, что будет, если Ман Сити не выйдет в Лигу чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
19.05.2025, 08:22 1
Футбол
ЯРМОЛЕНКО – о чемпионстве Динамо, завершении карьеры и Ракицком
ЯРМОЛЕНКО – о чемпионстве Динамо, завершении карьеры и Ракицком
18.05.2025, 18:57
Футбол
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
19.05.2025, 07:45 1
Бокс
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
19.05.2025, 19:45 41
Хоккей
Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»
Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»
19.05.2025, 04:25 1
Футбол
Жирона обратилась к вратарю из Украины после матча, где он пропустил трижды
Жирона обратилась к вратарю из Украины после матча, где он пропустил трижды
19.05.2025, 14:33 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
19.05.2025, 05:05 2
Хоккей
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
19.05.2025, 08:57 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем