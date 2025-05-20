Николай КОСТЕНКО: «В Испании будем бороться только за первое место»

Главный тренер национальной сборной Украины по пляжному футболу Николай Костенко поделился ожиданиями от первого этапа Евролиги, который пройдет в Испании.

«К сожалению, нам не удалось провести полноценный тренировочный сбор в преддверии отъезда в Испанию. Очень подвела погода в Киеве. Тренировались преимущественно с утра, и было не очень тепло. Игрокам даже приходилось одевать дополнительные специальные носки, а это немного мешает. К тому же, несколько ребят не смогли принять участие в сборе из-за состояния здоровья.

Оптимальной подготовки не получилось, но все же многое удалось сделать. Например, мы сыграли контрольный поединок в прошлую пятницу, затем футболисты сборной приняли участие в составах своих клубов в традиционном турнире имени Евгения Рябчука. Так что готовились фактически каждый день.

Что касается наших будущих противников, то сразу скажу, что слабых соперников пока нет. Нам досталась довольно сложная группа, но и вторая четверка не слабее. Мы играем с Германией, Грузией и Испанией. Испанцы после не слишком удачного выступления на чемпионате мира будут очень настроены на победу, тем более что они принимают этот этап Евролиги. С немцами мы играли в марте на международном товарищеском турнире в Клайпеде. Они тогда привезли и просматривали много новичков. Это команда, которая всегда очень серьезно подходит к Евролиге, так что с ней будет непросто. Да и грузины в последнее время радикально изменили отношение к пляжному футболу, многое делают для его развития. Ожидаем интересный турнир, будем готовиться.

Что касается формата соревнований в этом году, то ничего негативного я в нем не вижу. Руководство BSWW постоянно его изменяет в зависимости от загруженности сезона. В данном отборе сыграем на двух этапах — первом в Испании и четвертом в Молдове. Квалификация в Суперфинал будет зависеть от количества очков, которые мы наберем на этих этапах.

Что касается нашей цели на турнире, то она неизменна – борьба за первое место. Других задач нет, так что будем настраиваться на достижение цели», — сказал Николай Костенко.

Первый этап Евролиги будет проходить с 22 по 25 мая в испанском городке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. Наша команда сыграет против Германии, Грузии и Испании.