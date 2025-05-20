Ман Сити проведет церемонию прощания с Де Брюйне на Этихаде

20 мая на стадионе «Этихад» состоится матч 37-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» примет «Борнмут».

Этот матч станет последним домашним для бельгийского полузащитника Кевина Де Брюйне в составе «Манчестер Сити», так как он покинет клуб по окончании сезона.

Футболист провел 10 сезонов в составе «горожан» и помог команде выиграть первый в истории трофей Лиги чемпионов.

Перед матчем и после него представители «Манчестер Сити» планируют провести торжественную церемонию прощания с Кевином.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.