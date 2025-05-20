Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан НЕЩЕРЕТ: «В 2021 году выиграл чемпионство в джинсах»
Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 17:38 | Обновлено 20 мая 2025, 17:58
265
0

Руслан НЕЩЕРЕТ: «В 2021 году выиграл чемпионство в джинсах»

Вратарь «Динамо» прокомментировал победу столичной команды в УПЛ

20 мая 2025, 17:38 | Обновлено 20 мая 2025, 17:58
265
0
Руслан НЕЩЕРЕТ: «В 2021 году выиграл чемпионство в джинсах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Нещерет

Вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет проанализировал победу «бело-синих» в нынешнем сезоне УПЛ, а также провёл параллель с триумфом в чемпионате Украины в 2021 году.

«Тогда, в 2021-м, чемпионство я выиграл в джинсах, а сейчас по-настоящему.

Разница в эмоциях большая. Когда я в прошлый раз стал чемпионом, то сыграл всего 3 матча. Можно сказать, что вклад был, но не такой, как сейчас. Я провёл полсезона и считаю, что этот чемпионат сложился очень хорошо как для меня, так и для команды в целом. Хотя есть над чем работать, сейчас мы просто порадуемся.

Всегда приятно войти в историю, и руководство всегда ставит перед нами максимальные задачи перед стартом сезона, а мы стараемся их выполнять. Иногда получается, иногда нет, но мы постоянно стремимся становиться лучшей версией самих себя», – ответил Нещерет.

По теме:
«Не получится поконкурировать с Миколенко». Мартынюк – о вызове в сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги подписал новый контракт с лидером команды
Виталий ПЕРВАК: «Зрелищным матч не был, но мы победили»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Руслан Нещерет
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Золотая бутса. Салах, Мбаппе или Дьекереш: кто выиграет награду?
Футбол | 20 мая 2025, 16:23 1
Золотая бутса. Салах, Мбаппе или Дьекереш: кто выиграет награду?
Золотая бутса. Салах, Мбаппе или Дьекереш: кто выиграет награду?

Трое футболистов претендуют, чтобы стать лучшим бомбардиром сезона

Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
Футбол | 20 мая 2025, 07:10 6
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ

Юрген Клопп согласовал условия контракта с римским клубом

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
Футбол | 19.05.2025, 20:17
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
Футбол | 20.05.2025, 01:04
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
ВИДЕО. 16 лет назад Шахтер стал победителем Кубка УЕФА
Футбол | 20.05.2025, 13:32
ВИДЕО. 16 лет назад Шахтер стал победителем Кубка УЕФА
ВИДЕО. 16 лет назад Шахтер стал победителем Кубка УЕФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
19.05.2025, 23:49 3
Футбол
Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»
Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»
19.05.2025, 04:25 1
Футбол
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
19.05.2025, 01:35 6
Футбол
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
20.05.2025, 08:22 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
19.05.2025, 19:45 41
Хоккей
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
20.05.2025, 00:44 1
Бокс
Челси определился с судьбой Мудрика
Челси определился с судьбой Мудрика
19.05.2025, 00:01 8
Футбол
ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
20.05.2025, 02:45 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем