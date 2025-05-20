Руслан НЕЩЕРЕТ: «В 2021 году выиграл чемпионство в джинсах»

Вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет проанализировал победу «бело-синих» в нынешнем сезоне УПЛ, а также провёл параллель с триумфом в чемпионате Украины в 2021 году.

«Тогда, в 2021-м, чемпионство я выиграл в джинсах, а сейчас по-настоящему.

Разница в эмоциях большая. Когда я в прошлый раз стал чемпионом, то сыграл всего 3 матча. Можно сказать, что вклад был, но не такой, как сейчас. Я провёл полсезона и считаю, что этот чемпионат сложился очень хорошо как для меня, так и для команды в целом. Хотя есть над чем работать, сейчас мы просто порадуемся.

Всегда приятно войти в историю, и руководство всегда ставит перед нами максимальные задачи перед стартом сезона, а мы стараемся их выполнять. Иногда получается, иногда нет, но мы постоянно стремимся становиться лучшей версией самих себя», – ответил Нещерет.