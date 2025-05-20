«Как он это делает». Вратарь Динамо высказался о рекорде Паламарчука
Руслан Нещерет не может понять, как голкипер «Ингульца» отразил 6 пенальти подряд
Основной вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет высказался относительно личного рекорда голкипера «Ингульца» Алексея Паламарчука на уровне Украинской Премьер-лиги.
Подопечный Василия Кобина вошел в историю чемпионата, как вратарь, отразивший шесть удар с пенальти подряд.
«Мы с ребятами это обсуждали. Тоже не понимаем, как он это делает. Даже те футболисты, которые всегда забивают, тоже промахиваются – тот самый Судаков. Он реально заставил его пробить туда, куда хотел. Он имеет своеобразную технику, которая ему помогает это делать», – ответил Руслан.
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