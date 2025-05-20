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  4. «Как он это делает». Вратарь Динамо высказался о рекорде Паламарчука
Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 13:55 | Обновлено 20 мая 2025, 13:58
822
1

«Как он это делает». Вратарь Динамо высказался о рекорде Паламарчука

Руслан Нещерет не может понять, как голкипер «Ингульца» отразил 6 пенальти подряд

20 мая 2025, 13:55 | Обновлено 20 мая 2025, 13:58
822
1
«Как он это делает». Вратарь Динамо высказался о рекорде Паламарчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Нещерет

Основной вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет высказался относительно личного рекорда голкипера «Ингульца» Алексея Паламарчука на уровне Украинской Премьер-лиги.

Подопечный Василия Кобина вошел в историю чемпионата, как вратарь, отразивший шесть удар с пенальти подряд.

«Мы с ребятами это обсуждали. Тоже не понимаем, как он это делает. Даже те футболисты, которые всегда забивают, тоже промахиваются – тот самый Судаков. Он реально заставил его пробить туда, куда хотел. Он имеет своеобразную технику, которая ему помогает это делать», – ответил Руслан.

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Руслан Нещерет чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Алексей Паламарчук рекорд пенальти Ингулец Динамо Киев
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Харьков
дырявый нещерет никогда так не научицца...
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