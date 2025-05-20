В составе Ман Юнайтед есть игрок, который дважды проигрывал в финале ЛЕ

22-летний ивуарийский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло уже в третий раз будет пытаться выиграть Лигу Европы.

Речь идет о финалах, ведь игрок уже потерпел два поражения в решающем матче турнира.

В 2021 году Амад Диалло дошел до финала с «Манчестер Юнайтед», где уступил «Вильяреалу» 1:1 (по пенальти - 10:11). В том матче игрок на поле не вышел и находился на скамейке запасных.

Через год Диалло добрался до финала с шотландским клубом «Рейнджерс». Основное время финального матча с «Айнтрахтом» завершилось вничью 1:1, а по пенальти победили немцы - 5:4.

Амад Диалло во втором финале уже играл в основе и провел на поле весь матч.