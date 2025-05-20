Украина. Вторая лига20 мая 2025, 17:26 | Обновлено 20 мая 2025, 17:27
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги подписал новый контракт с лидером команды
Денис Гарькавенко останется в «Скале 1911»
20 мая 2025, 17:26 | Обновлено 20 мая 2025, 17:27
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Представитель Второй лиги Украины, «Скала 1911», продлил сотрудничество с 21-летним защитником Денисом Гарькавенко.
Клубная пресс-служба сообщила, что стороны подписали новое соглашение, рассчитанное до 30 июня 2027 года.
В текущем сезоне Денис провёл за команду всего восемь матчей, в которых забил один гол.
«Скала 1911» финишировала рядом с зоной плей-офф, которая даёт шанс побороться за повышение в классе. По итогам группы А «Скала 1911» заняла третье место, набрав 33 очка.
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