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Украина. Вторая лига
20 мая 2025, 17:26 | Обновлено 20 мая 2025, 17:27
423
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги подписал новый контракт с лидером команды

Денис Гарькавенко останется в «Скале 1911»

20 мая 2025, 17:26 | Обновлено 20 мая 2025, 17:27
423
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги подписал новый контракт с лидером команды
ФК Скала 1911. Денис Гарькавенко

Представитель Второй лиги Украины, «Скала 1911», продлил сотрудничество с 21-летним защитником Денисом Гарькавенко.

Клубная пресс-служба сообщила, что стороны подписали новое соглашение, рассчитанное до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне Денис провёл за команду всего восемь матчей, в которых забил один гол.

«Скала 1911» финишировала рядом с зоной плей-офф, которая даёт шанс побороться за повышение в классе. По итогам группы А «Скала 1911» заняла третье место, набрав 33 очка.

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Вторая лига Украины Скала 1911 Стрый продление контракта чемпионат Украины по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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