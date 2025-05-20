ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги подписал новый контракт с лидером команды

Представитель Второй лиги Украины, «Скала 1911», продлил сотрудничество с 21-летним защитником Денисом Гарькавенко.

Клубная пресс-служба сообщила, что стороны подписали новое соглашение, рассчитанное до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне Денис провёл за команду всего восемь матчей, в которых забил один гол.

«Скала 1911» финишировала рядом с зоной плей-офф, которая даёт шанс побороться за повышение в классе. По итогам группы А «Скала 1911» заняла третье место, набрав 33 очка.