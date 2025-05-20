Виталий ПЕРВАК: «Зрелищным матч не был, но мы победили»

В матче 29-го тура УПЛ «Левый Берег» принимал львовский «Рух». Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0. Результат поединка прокомментировал главный тренер киевского клуба Виталий Первак.

«Провели трудный в физическом и психологическом плане матч. Зрелищным он не был, но мы победили. И это самое главное. Конечно, хочется лучшей и более уверенной игры. Но самое главное – это результат. После первого тайма мы выигрывали и хотели сберечь этот результат. Что бы я ни говорил игрокам в перерыве, на первый план в таких важных матчах выходят психология, физическое состояние, уверенность, опыт. Однако часто бывает так, что под давлением даже самые опытные исполнители ошибаются. Сегодня это было тоже. Но сегодня мы выдержали и, попросту говоря, отбились. Поэтому очень рады этой победе.

Оболонь? Будет игра на результат. И когда речь идет о результате, то зрелищной игра обычно не бывает. Сейчас финиш соревнований в УПЛ и продолжаются ожесточенные матчи. Задача для всех одна – выжить!

Относительно Войцеховского и Галаса, которые сегодня не попали в заявку, они тренировались в течение недельного цикла подготовки к Руху. Но в последний момент ощутили проблемы со спиной. Потому мы решили не рисковать этими игроками. Проходит реабилитацию Астахов, он как всегда позитивный, восстановление идет по плану», – сказал специалист.