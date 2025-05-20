Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ПЕРВАК: «Зрелищным матч не был, но мы победили»
Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 17:01 | Обновлено 20 мая 2025, 17:02
168
0

Виталий ПЕРВАК: «Зрелищным матч не был, но мы победили»

Главный тренер «Левого Берега» поделился впечатлениями о матче с «Рухом»

20 мая 2025, 17:01 | Обновлено 20 мая 2025, 17:02
168
0
Виталий ПЕРВАК: «Зрелищным матч не был, но мы победили»
ФК Левый Берег. Виталий Первак

В матче 29-го тура УПЛ «Левый Берег» принимал львовский «Рух». Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0. Результат поединка прокомментировал главный тренер киевского клуба Виталий Первак.

«Провели трудный в физическом и психологическом плане матч. Зрелищным он не был, но мы победили. И это самое главное. Конечно, хочется лучшей и более уверенной игры. Но самое главное – это результат. После первого тайма мы выигрывали и хотели сберечь этот результат. Что бы я ни говорил игрокам в перерыве, на первый план в таких важных матчах выходят психология, физическое состояние, уверенность, опыт. Однако часто бывает так, что под давлением даже самые опытные исполнители ошибаются. Сегодня это было тоже. Но сегодня мы выдержали и, попросту говоря, отбились. Поэтому очень рады этой победе.

Оболонь? Будет игра на результат. И когда речь идет о результате, то зрелищной игра обычно не бывает. Сейчас финиш соревнований в УПЛ и продолжаются ожесточенные матчи. Задача для всех одна – выжить!

Относительно Войцеховского и Галаса, которые сегодня не попали в заявку, они тренировались в течение недельного цикла подготовки к Руху. Но в последний момент ощутили проблемы со спиной. Потому мы решили не рисковать этими игроками. Проходит реабилитацию Астахов, он как всегда позитивный, восстановление идет по плану», – сказал специалист.

По теме:
«Не получится поконкурировать с Миколенко». Мартынюк – о вызове в сборную
Руслан НЕЩЕРЕТ: «В 2021 году выиграл чемпионство в джинсах»
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги подписал новый контракт с лидером команды
Левый Берег - Рух Левый Берег Киев Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Виталий Первак
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика
Футбол | 20 мая 2025, 07:34 4
Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика
Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика

Член НОК Вячеслав Попов сообщил, что «Челси» обратился в суд для поиска виновных

Убийство Брагина, тренерский тандем, 60 миллиардов на усиление
Футбол | 20 мая 2025, 13:05 87
Убийство Брагина, тренерский тандем, 60 миллиардов на усиление
Убийство Брагина, тренерский тандем, 60 миллиардов на усиление

Чем был памятен последний сезон, в котором «Шахтер» финишировал ниже второго места

Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Футбол | 20.05.2025, 09:13
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Футбол | 20.05.2025, 08:22
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
ЧМ по футболу U-20. Названы все участники и потенциальные соперники Украины
Футбол | 20.05.2025, 16:51
ЧМ по футболу U-20. Названы все участники и потенциальные соперники Украины
ЧМ по футболу U-20. Названы все участники и потенциальные соперники Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
20.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
19.05.2025, 06:23 59
Футбол
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
19.05.2025, 07:45 1
Бокс
Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»
Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»
19.05.2025, 04:25 1
Футбол
ЯРМОЛЕНКО – о чемпионстве Динамо, завершении карьеры и Ракицком
ЯРМОЛЕНКО – о чемпионстве Динамо, завершении карьеры и Ракицком
18.05.2025, 18:57
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
19.05.2025, 08:22 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Битва Канады и Финляндии, Норвегия осталась в элите
ЧМ по хоккею. Битва Канады и Финляндии, Норвегия осталась в элите
20.05.2025, 05:55 2
Хоккей
Жирона обратилась к вратарю из Украины после матча, где он пропустил трижды
Жирона обратилась к вратарю из Украины после матча, где он пропустил трижды
19.05.2025, 14:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем