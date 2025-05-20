Прервал молчание. Дибанго обратился к болельщикам после операции

Легионер криворожского «Кривбаса» Иван Дибанго дал первый комментарий после операции, которую ему провели в Финляндии.

Клуб отправил футболиста в другую страну, поскольку повреждение оказалось слишком серьёзным. Травму Дибанго получил в матче против «Руха» в 21-м туре УПЛ (4:0).

«Как вы уже знаете, я пропущу оставшуюся часть сезона. Травмы помешали мне полностью раскрыть свой потенциал и помочь моим одноклубникам достичь клубных целей. Признаюсь, это было очень тяжело для меня. Я хочу как можно скорее восстановиться и вернуться ещё сильнее, чтобы показать то, за что Клуб всегда мне доверял.

Спасибо за ваши сообщения и неизменную поддержку. Удачи нашей команде в эти выходные – я знаю, что вы выложитесь по максимуму. До скорой встречи на поле. «Кривбасс» – это мы», – сказал Дибанго.