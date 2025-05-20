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Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 15:39 | Обновлено 20 мая 2025, 16:20
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Травма серьезная. Защитник ЛНЗ досрочно завершил сезон

Айди Дайко пропустит около четырех месяцев из-за повреждения

20 мая 2025, 15:39 | Обновлено 20 мая 2025, 16:20
250
0
Травма серьезная. Защитник ЛНЗ досрочно завершил сезон
ФК ЛНЗ. Айди Дайко

Албанский защитник клуба ЛНЗ Айди Дайко не сыграет в заключительном матче УПЛ 20224/25 из-за травмы.

По информации клуба, врачи диагностировали у футболиста перелом фронтальной пазухи после борьбы с игроком «Ворсклы» в 29-м туре УПЛ (0:0).

Ожидается, что футболист пропустит около четырех недель из-за повреждения.

«Держись, Айди! Желаем скорейшего возвращения на поле», – написала пресс-служба ЛНЗ.

В этом сезоне Дайко отыграл 25 матчей, в котором оформил всего один ассист.

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Айди Дайко ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига травма Ворскла Полтава ЛНЗ - Ворскла
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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