Травма серьезная. Защитник ЛНЗ досрочно завершил сезон

Албанский защитник клуба ЛНЗ Айди Дайко не сыграет в заключительном матче УПЛ 20224/25 из-за травмы.

По информации клуба, врачи диагностировали у футболиста перелом фронтальной пазухи после борьбы с игроком «Ворсклы» в 29-м туре УПЛ (0:0).

Ожидается, что футболист пропустит около четырех недель из-за повреждения.

«Держись, Айди! Желаем скорейшего возвращения на поле», – написала пресс-служба ЛНЗ.

В этом сезоне Дайко отыграл 25 матчей, в котором оформил всего один ассист.