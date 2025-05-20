Украина. Премьер лига20 мая 2025, 15:39 | Обновлено 20 мая 2025, 16:20
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Травма серьезная. Защитник ЛНЗ досрочно завершил сезон
Айди Дайко пропустит около четырех месяцев из-за повреждения
20 мая 2025, 15:39 | Обновлено 20 мая 2025, 16:20
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Албанский защитник клуба ЛНЗ Айди Дайко не сыграет в заключительном матче УПЛ 20224/25 из-за травмы.
По информации клуба, врачи диагностировали у футболиста перелом фронтальной пазухи после борьбы с игроком «Ворсклы» в 29-м туре УПЛ (0:0).
Ожидается, что футболист пропустит около четырех недель из-за повреждения.
«Держись, Айди! Желаем скорейшего возвращения на поле», – написала пресс-служба ЛНЗ.
В этом сезоне Дайко отыграл 25 матчей, в котором оформил всего один ассист.
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