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  4. «Вопрос будет обсуждаться». Лапорта – о предоставлении Ямалю 10-го номера
Испания
20 мая 2025, 15:56 | Обновлено 20 мая 2025, 16:31
469
0

«Вопрос будет обсуждаться». Лапорта – о предоставлении Ямалю 10-го номера

Жоан готов отдать Ламину легендарный номер

20 мая 2025, 15:56 | Обновлено 20 мая 2025, 16:31
469
0
«Вопрос будет обсуждаться». Лапорта – о предоставлении Ямалю 10-го номера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Жоан Лапорта, президент футбольного клуба «Барселона», прокомментировал возможность передачи Ламину Ямалю легендарного 10-го номера, который ранее принадлежал Лионелю Месси.

В настоящее время под десятым номером в команде играет 22-летний вингер Ансу Фати.

«Этот вопрос будет обсуждаться внутри клуба. Он сам выбрал 19-й номер. У нас коллектив, где каждый вносит свой вклад в общее дело. Мне нравится в Ламине то, что он активно участвует в командной игре. Кроме того, он – современный футболист, умеет и обороняться. Он мне очень нравится», – сказал Лапорта.

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Барселона Жоан Лапорта чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ламин Ямаль
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
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