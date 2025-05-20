«Вопрос будет обсуждаться». Лапорта – о предоставлении Ямалю 10-го номера

Жоан Лапорта, президент футбольного клуба «Барселона», прокомментировал возможность передачи Ламину Ямалю легендарного 10-го номера, который ранее принадлежал Лионелю Месси.

В настоящее время под десятым номером в команде играет 22-летний вингер Ансу Фати.

«Этот вопрос будет обсуждаться внутри клуба. Он сам выбрал 19-й номер. У нас коллектив, где каждый вносит свой вклад в общее дело. Мне нравится в Ламине то, что он активно участвует в командной игре. Кроме того, он – современный футболист, умеет и обороняться. Он мне очень нравится», – сказал Лапорта.