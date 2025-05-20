Президент Барселоны: «Исключительный игрок. Мы работаем над контрактом»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слухи о продлении контракта с Ламином Ямалем. Действующий договор футболиста рассчитан лета 2026 года, поэтому клуб стремится заключить с игроком долговременный контракт.

«Все будет хорошо. Он – исключительный игрок. И ему хорошо в «Барсе». Мы работаем над этим продлением. Контракт должен соответствовать его значению в команде, независимо от возраста. В этом случае он заслуживает особого отношения – это очевидно. Игрок, который так стремительно взлетел, как Ламин, должен быть исключением из правил.

Нужно согласовать интересы игрока с интересами клуба. Мы хотим, чтобы он остался на много лет, и важно, как мы это спланируем во времени. Надеемся на взаимопонимание с обеих сторон. Пока не возникало никаких проблем с его окружением – наоборот. Все завершится хорошо

С Месси мы сделали бонусы постоянной частью зарплаты. А поскольку мы выигрывали все – это его очень мотивировало. В случае с Ламином нужно сделать так, чтобы он чувствовал себя важным. В «Барсе» мы знаем, как это сделать. Это лучший клуб, где он мог бы быть. Он каталонец, воспитанник клуба. Он четко понимает, что является частью проекта, и имеет хороших партнеров», – сказал Лапорта.