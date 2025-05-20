В тени Щенсны. Воспитанник Барселоны находится в поисках нового клуба

Воспитанник «Барселоны» Иньяки Пенья планирует покинуть расположение команды в ближайшее время. Молодой вратарь находится в поисках нового клуба, который будет заинтересован в его услугах.

По информации источника Relevo, футболист не входит в планы Ханси Флика при наличии Войцеха Щенсны и Марка-Андре тер Штегена.

Контракт Иньяки с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года, однако голкипер стремится получать стабильную практику, а не сидеть на скамейке запасных.

В течение текущего сезона Пенья отыграл 22 матча, из которых лишь в шести поединках голкиперу удалось сохранить ворота сухими.