Для победы в Лиге чемпионов. Флик требует у Барселоны трансфер

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик обратился к руководству клуба с требованием подписать нового вратаря в летнее трансферное окно, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, немецкий специалист считает, что победа в Лиге чемпионов в следующем сезоне будет невозможной без нового голкипера.

Сейчас в «Барселоне» находятся 3 вратаря: немец Марк-Андре тер Штеген, поляк Войцех Щенсны и испанец Иньяки Пенья.

В сезоне 2024/25 Марк-Андре тер Штеген провел 9 матчей на клубном уровне, пропустив 11 голов. Войцех Щенсны сыграл в 30 поединках и пропустил 36 мячей. На счету Иньяки Пеньи 22 игры и 25 пропущенных.