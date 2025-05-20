Для победы в Лиге чемпионов. Флик требует у Барселоны трансфер
Главный тренер каталонского клуба считает, что команде нужен новый вратарь
Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик обратился к руководству клуба с требованием подписать нового вратаря в летнее трансферное окно, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, немецкий специалист считает, что победа в Лиге чемпионов в следующем сезоне будет невозможной без нового голкипера.
Сейчас в «Барселоне» находятся 3 вратаря: немец Марк-Андре тер Штеген, поляк Войцех Щенсны и испанец Иньяки Пенья.
В сезоне 2024/25 Марк-Андре тер Штеген провел 9 матчей на клубном уровне, пропустив 11 голов. Войцех Щенсны сыграл в 30 поединках и пропустил 36 мячей. На счету Иньяки Пеньи 22 игры и 25 пропущенных.
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