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  4. Для победы в Лиге чемпионов. Флик требует у Барселоны трансфер
Испания
20 мая 2025, 11:46 |
350
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Для победы в Лиге чемпионов. Флик требует у Барселоны трансфер

Главный тренер каталонского клуба считает, что команде нужен новый вратарь

20 мая 2025, 11:46 |
350
1
Для победы в Лиге чемпионов. Флик требует у Барселоны трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик обратился к руководству клуба с требованием подписать нового вратаря в летнее трансферное окно, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, немецкий специалист считает, что победа в Лиге чемпионов в следующем сезоне будет невозможной без нового голкипера.

Сейчас в «Барселоне» находятся 3 вратаря: немец Марк-Андре тер Штеген, поляк Войцех Щенсны и испанец Иньяки Пенья.

В сезоне 2024/25 Марк-Андре тер Штеген провел 9 матчей на клубном уровне, пропустив 11 голов. Войцех Щенсны сыграл в 30 поединках и пропустил 36 мячей. На счету Иньяки Пеньи 22 игры и 25 пропущенных.

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Ханс-Дитер Флик Барселона Войцех Щенсны Марк-Андре тер Штеген Иньяки Пенья трансферы трансферы Ла Лиги Лига чемпионов
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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Gargantua81
а чем его тер Штеген не устраивает? да и Пенья хороший вратарь. Главное клоуна Щенсны не ставить.
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