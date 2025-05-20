Онана вспомнил, как проигрывал в финале Лиги Европы от Манчестер Юнайтед
Сейчас голкипер защищает цвета именно «красных дьяволов»
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана прокомментировал предстоящий финал Лиги Европы, где «красные дьяволы» встретятся с «Тоттенхэмом».
«Мы настроены очень позитивно и заряжено, ведь все понимаем – это важнейший матч. Мы знаем этот стадион, мы побеждали там «Атлетик», и надеюсь, что домой вернемся с победой.
Для нас это был сложнейший сезон, но у нас есть одна большая возможность, и мы должны ею воспользоваться. Я не говорю, что в случае выигрыша мы спасем сезон, но это хоть как-то принесет радость нашим болельщикам», – прокомментировал Онана.
Андре Онана уже играл в своей карьере в финале Лиги Европы в 2017 году. Тогда он в составе «Аякса» проиграл именно «Манчестер Юнайтед».
«Для меня финал – большая честь. Мой первый финал был именно против «Юнайтед» в Лиге Европы, и мы тогда проиграли. Поэтому быть в финале в составе «Манчестер Юнайтед» на этот раз для меня – нечто чрезвычайное».
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