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  4. Леоненко объяснил, почему Ярмоленко не нужно обижаться на невызов в сборную
Сборная УКРАИНЫ
21 мая 2025, 00:40 | Обновлено 21 мая 2025, 02:21
395
0

Леоненко объяснил, почему Ярмоленко не нужно обижаться на невызов в сборную

Украинская команда примет участие на турнире в Канаде

21 мая 2025, 00:40 | Обновлено 21 мая 2025, 02:21
395
0
Леоненко объяснил, почему Ярмоленко не нужно обижаться на невызов в сборную
УАФ. Виктор Леоненко

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на то, что в заявке сборной Украины по футболу на турнир в Канаде отсутствует Андрей Ярмоленко.

«Отсутствие Ярмоленко? Ребров хорошо знает Андрея. Так же, как и Миколенко. Здесь не надо обижаться на невызов. Думаю, они и сами не хотели приезжать на этот турнир вместо отпуска», – сказал Леоненко.

Соревнование состоится в период с 7 по 10 июня. В течение этого времени сине-желтые проведут 2 матча: против Канады (7 июня) и против Новой Зеландии (10 июня). Четвертым участником турнира будет сборная Кот-д'Ивуара, но с ней Украина не сыграет.

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Виктор Леоненко Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу Динамо Киев Сергей Ребров Canadian Shield
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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