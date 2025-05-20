Как Бог создал футбольный сезон 2024/25 за 7 дней

Бог создал наш мир за 7 дней – это вы знаете и без меня, это канон. Но что, если я скажу вам, что на создание этого футбольного сезона он потратил столько же времени? Так сказать, пошел по уже вытоптанной дорожке и выполнил все по шаблону, который уже как минимум однажды позволил создать объективно прекрасное. Пожалуй, вы не будете спорить, что наш мир – замечательный. Однако и этот футбольный сезон – тоже. Здесь точно не обошлось без Бога и его чудес. Это очевидно. Если так, то нетрудно предположить, как именно он это сделал, какой была последовательность его действий, с чего он начинал и чем завершал... Этот текст – именно об этом. Не пытаемся понять божий замысел, но ищем (и находим!) формулу идеального сезона.

День первый

В первоисточнике сказано, что в самом начале Бог создал свет и отделил его от тьмы. Что сделал с сезоном? То же самое: разделил команды на те, которые играют в привлекательный футбол и в антифутбол. Именно так появились клубы, ставшие любимцами и, наоборот, наиболее ненавистными для нейтральных болельщиков. Например, свет – это «Аталанта» и «Борнмут», тьма – те же «Хетафе» и «Верона» с их склонностью больше бить по ногам соперников, чем по мячу. Таким образом мы получили крайности, а вместе с тем – и общую картину, где все гармонично. Если бы не существовало такого «Хетафе», мы бы не могли оценить в полной мере «Аталанту». Потому испанский середняк и был создан в самом начале. Без него и похожих на него коллективов сезон бы не удался.

День второй

Getty Images/Global Images Ukraine

По канону в течение этих суток Бог создал небо и воду. Здесь даже более очевидное сравнение – лучшие (те, кто всегда высоко) и худшие (те, которые всегда низко) команды. Именно на второй день мир увидел «Ливерпуль» Слота, «Барселону» Флика, «Баварию» Компани, «Интер» Индзаги, «ПСЖ» Энрике и так далее. Ну сами подумайте: мы же не ждали того перформанса, который продемонстрировали названные клубы, еще в августе. Было маловероятно, что тренеры без опыта работы на таком уровне/в новой для себя стране/с несовременным футболом будут настолько успешными. Мы предполагали, что хотя бы кто-то из них потерпит неудачу, однако все справились. Почему? Потому что сам Бог подарил нам эти клубы. Потому что они были нам нужны. Кстати, как и нужны слабые команды – те, которых сильнейшие будут побеждать и на фоне которых крутые будут выглядеть еще более мощно.

День третий

Собрал воду у моря и создал растения. Мы уже знаем, что вода – это о слабых командах, а значит, собранная она вместе – это вторые половины турнирных таблиц. И, согласитесь, они важны. Хотя бы потому, что без них не существовало бы первых. Когда оказываешься там, то стремишься к прогрессу и взлету к небу – это мотивирует и вдохновляет на победы, на большие свершения. И Бог дал эту возможность командам уровнем ниже среднего. Но не забыл и о растениях – перспективных проектах, которые способны вырасти во что-то великолепное, если им не мешать. Это и о «Болонье», например, которая уже второй год подряд может играть в еврокубках. Это и о «Брайтоне», который снова поставил на молодого тренера – и снова в первой десятке АПЛ. Это и «Сельта», которая много лет подряд боролась за выживание – а осенью сыграет в ЛЕ. Это и «Страсбур», который с посредственным составом переигрывает топ-команды в Лиге 1.

День четвертый

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Бог создал солнце, луну и звезды. То есть тех, кто будет светить на небе – на самом верху. Это самые крутые исполнители сезона. Солнце – это кто-то крайне стабильный и приятный, тот, от кого и ждешь топ-перформанса каждую неделю. Вроде бы очевидно: речь о Салахе. Луна? Это тот, кто сменяет солнце, когда оно заходит. Солнце Салаха зашло, когда «Ливерпуль» уступил «ПСЖ» в ЛЧ – вылетел из турнира и не оставил шансов египтянину выиграть ЗМ. Однако тогда появилась луна – Дембеле, который ждал своего часа засиять на небосклоне до середины сезона и дождался. Он даже большинство своих голов празднует без эмоции – если бы холодная луна была футболистом, то именно таким. Звезды? Они на самом деле большие, даже часто больше солнца, но для зрителя с Земли – совсем маленькие. Однако как приятно на них смотреть и их рассматривать... Так же приятно, как наблюдать за футболом Ямаля, например. Самая яркая звезда на небе.

День пятый

Были созданы рыбы и птицы – те, кто плавают, и те, кто летают. Это также противопоставление. Если небо – это команды, которые играют в наиболее милый глазу футбол, то птицы – это наиболее техничные футболисты. Те, которые могут сыграть в касание, принять и быстро обработать мяч в полете, обыграть соперника и положить мяч ударом точно в угол ворот. Именно они влюбляют нас в футбол и заставляют нас самих жаждать полета... В таком случае рыбы – это более атлетичные исполнители, благодаря которым футбол не превращается в совсем уж академический вид спорта. Благодаря этим трудягам мы видим скорости аж на последних минутах игры, потому что если бы их не было, то те же технари в это время спокойно бы себе катали мяч и ходили бы пешком. Но им не дают. Если бы не рыбы, мы бы имели совершенно одинаковые команды, футбол которых нам бы быстро надоел. Значит, Бог сделал все правильно.

День шестой

Бог создал животных и человека – сотрудников клубов и главных тренеров соответственно. Без первых все остальное не имело бы смысла, ведь накрылась бы вся экосистема: футболисты не появлялись бы, потому что не было бы академий; а матчи, даже если бы проводились, не транслировались бы по телевидению, ведь никто бы об этом не договорился. Вся индустрия развалилась бы... Без человека-тренера футбол смог бы существовать, но каким он бы был? Примитивным. Простым. Одинаковым от матча к матчу. Благодаря крутым наставникам футбол превращается в игру, которую хочется смотреть не просто ежемесячно или еженедельно – но даже ежедневно, еще и по несколько раз. Поэтому Бог и создал лучших тренеров сезона на шестой день, а те быстро нашли себе команды – и вылепили из них нечто прекрасное. Мы обязаны Творцу за эти его решения. Впрочем, как и за все остальные...

День седьмой

На седьмой день сотворения мира Бог отдыхал, в нашем случае – «просто» следил за порядком и тем, чтобы сезон функционировал правильно. Например, он предотвратил травмы лучших игроков: главные претенденты на ЗМ все еще играют в футбол в мае, играли в него почти весь сезон. Или, также надо отметить, подарил нам неожиданный финал ЛЧ, «забросив» Ачерби на добавленных минутах игры против «Барселоны» в штрафную площадь каталонцев (иначе как он там оказался?).

Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Ачерби

Бог сделал серию пенальти между «Атлетико» и «Реалом» незабываемой, чтобы та компенсировала нам незрелищный второй матч между командами. Благодаря его стараниям «Наполи» и «Интер» теряют баллы каждый второй тур в Серии А: все для того, чтобы мы имели чемпионскую интригу хотя бы в одной из топ-лиг в конце сезона. То есть на седьмой день без великих действий Бога – но под полным его контролем. Поэтому все и работает так, как и должно работать.

Если же вы скептик и сомневаетесь, то просто спросите у себя: почему этот сезон в мире, где все идет наперекосяк, получился настолько крутым? Как говорится, если отбросить все невозможное, тогда то, что останется, будет истиной. Просто невозможно, что такой крутой сезон – следствие многих случайностей. Тогда очевидно: все это создал Бог. И постарался он, необходимо признать, на славу.